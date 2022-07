Lucila Vit y su complicado paso por Yingo: «Me daban ataques de pánico»

Como ya es costumbre, el late de Julio César Rodríguez, Pero Con Respeto, volvió a marcar la pauta farandulera. Y es que en el último episodio del programa de Chilevisión, se presentó la ex-chica Yingo y animadora de televisión Yingo.

Fue así que en el espacio nocturno, la argentina habló sobre las dificultades que vivió en su paso por la televisión chilena. En esa línea, aseguró que en 2007, el director de Yingo la llamó para ofrecerle participar en el programa. «Me había llamado para Mekano (Mega), pero yo no vivía en Chile todavía«.

Asimismo, aseguró que no fue sólo la distancia lo que hizo que se demorara en llegar a las pantallas nacionales. «El mundo de la televisión me asustaba. En Argentina son bastante duros, se mente en tu vida, y la farándula es muy dura».

La entrada de Vit a Yingo

Sin embargo, luego de mucho tiempo coqueteando con la idea de llegar a la televisión; la chiquilla finalmente aceptó el puesto, entrando a Yingo con tan sólo 21 años. «Conservo muy lindos recuerdos«, añadió en esa línea, según reportó La Cuarta.

Pero no todo iría viento en popa para la animadora. Todo porque, según afirmó Vit, sufrió «una crisis de pánico cuando la comenzó a reconocer la gente o los programas comenzaron a hablar de ella«.

«Me asusté. Quise salirme a los seis meses pero aguanté otros seis más. me daban crisis de pánico. El público me reconocía y me asustaba”. Cuando veía los programas farándula de la época escuchara su nombre en la boca de algún periodista u opinólogo y solo podía pensar: “‘Ay no, no quiero que hablen de mí», agregó.

Finalmene, la ex-chica Yingo cerró el repaso por los programas juveniles chilenos, afirmando que: «Se me abrió un abanico de oportunidades que no a todo el mundo se le da«.