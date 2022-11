La nueva acusación de Natthy Chilena a histórico de La Roja

Natthy Chilena ha estado en el centro de la noticia durante las últimas semanas, esto luego de que comenzara a filtrar en redes sociales los supuestos encuentros sexuales que mantuvo con Mauricio Pinilla, contando incluso la cantidad de dinero que le pagó por cada uno de ellos.

La cosa escaló tanto que incluso se viralizó un video de la escort, en el que se le escucha decir que el futbolista le había asegurado que ya no estaba con Gala Caldirola e incluso que habrían consumido drogas juntos.

«Fui para allá y estaba acompañado de otra chica, después nos quedamos solos» señala Natthy Chilena en el registro, junto con lo que agregó: «Estábamos todos locos, me dio una pila, hace cuatro meses no consumía. Quedé loca loca y empecé a subir todas las stories, no cachaba ni de mi alma».

La nueva acusación de Natthy Chilena

Pero ahora la joven volvió con todo a su cuenta de Instagram, donde aseguró que mantuvo diversos encuentros sexuales con otro conocido exfutbolista. Estamos hablando ni más ni menos que de Jorge Valdivia.

Resulta que el sitio de farándula Infama, recogió la transmisión en vivo de Natthy Chilena, en la que mientras habla de los últimos dichos de Daniela Aránguiz con relación a su ex pareja, aseguró que tiene encuentros con el ahora comentarista deportivo desde 2019.

«Del 2019 que tengo videos con él. Los tengo grabados… quiere fotitos, quiere videitos, como tengo a su esposo haciendo con sus amigos, haciendo bukake, chupando hasta el ho…» lanzó la escort, hablando directamente a la ex chica Mekano, quien en el último tiempo se ha referido a los intentos del Mago por retomar la relación.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «Tengo videos grabados en mi departamento, en un auto, tengo videos también grabados en moteles, tengo videos también grabados en… no lo puedo creer, hasta en la calle po».