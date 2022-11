EXCLUSIVO «Me siento vulnerado»: Jorge Valdivia desmiente dichos de Natthy Chilena

Durante las últimas horas, Jorge Valdivia ha estado en el centro de la noticia, pues se viralizó la transmisión en vivo por Instagram de Natthy Chilena, quien acusó al ídolo de La Roja de mantener distintos encuentros con ella.

La escort lanzó sus polémicos comentarios, mientras reaccionaba a las declaraciones de Daniela Aránguiz, quien en ‘Zona de Estrellas’ habló sobre la relación que mantiene actualmente con el comentarista.

«Tengo videos grabados en mi departamento, en un auto, tengo videos también grabados en moteles, tengo videos también grabados en… no lo puedo creer, hasta en la calle po», es parte de lo que señaló.

Hay que recordar que anteriormente, la mujer ya había lanzado acusaciones en contra de Mauricio Pinilla, a través de unos audios de WhatsApp que se viralizaron rápidamente a través de redes sociales.

Las declaraciones exclusivas de Jorge Valdivia

Es en este contexto que, de forma exclusiva con Corazón, AS y Radio Activa, Jorge Valdivia entregó sus primeras declaraciones al respecto. «No quisiera hacer este video, pero me veo en la necesidad de hacerlo, porque se trata de una mentira que me afecta y la debo desmentir por su falsedad, por mi y por mi familia».

«Se trata de las declaraciones de una joven, que se hace llamar Natthy Chilena, que no solo hablan de un hecho que nunca ocurrió, sino que dañan a una familia, en la que hay menores involucrados, mis hijos» continuó.

Siguiendo por esta línea, Jorge Valdivia: «La situación es grave, y estoy evaluando los pasos legales a seguir, porque una mentira así de grande no tiene por qué pasar desapercibida, una mentira así de grande no tiene cómo comprobarse también y perjudica a muchas personas».

«Me siento vulnerado, invito también a los medios serios, con historia en el periodismo chileno, a revisar sus criterios editoriales también, antes de dar tribuna a una persona que además estaba en condiciones nada coherentes. Así que quería dejar eso en evidencia» cerró el reconocido exfutbolista.