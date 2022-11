Daniela Aránguiz se confiesa tras separación: «Yo me quería morir a su lado»

Como ya te contamos, Daniela Aránguiz será la gran invitada del nuevo capítulo de ‘Podemos Hablar’, donde se adelantó que se va a referir en extenso a su separación de Jorge Valdivia, la cual se confirmó hace algunas semanas y que la ha tenido en el centro de la noticia.

Algunas de las declaraciones que hará la ex chica Mekano son: «La mujer no tiene la culpa, el que te tiene que respetar es tu marido», además de agregar que «Jorge ha sido mis mejores alegrías, pero mis más tristes lágrimas».

Pero ahora, Las Últimas Noticias publicó un nuevo adelanto de lo que será la conversación de Daniela Aránguiz, quien decidió desahogarse en profundidad sobre el fin de su relación, luego de más de 16 años.

«Le dije a Jorge muchas veces que no me soltara y me soltó», lanzará la ahora influencer en el espacio de Jean Philippe Cretton. Junto con mencionar: «Yo di toda mi vida por este matrimonio. Siempre lo puse a él primero que a mí. Y ahora no».

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz sorprenderá al mencionar que «Jorge fue mi primer amor, y yo me quería morir a su lado. Uno ama tanto que se olvida de amarse a sí misma. Es el momento en que necesito amarme, valorarme y me valoren como mujer».

Aunque esto no se queda ahí, ya que Jorge Valdivia sorprenderá a su exmujer, con un sentido mensaje en el que le pide disculpas, haciendo un mea culpa. «Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa que no te lo merecías, y volver a decir que te amo mucho».

La separación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Tras semanas de rumores sobre el quiebre, la propia Daniela Aránguiz salió a confirmar su quiebre con el exfutbolista, esto luego de que fuera pillada de lo más coqueta con Luis Mateucci.

«Soy una mujer libre y tengo todo el derecho a estar conociendo a quien yo quiera. Eso no significa que con todas las personas que salgo esté de novia o algo. Pero te voy a admitir que sí, nos coqueteamos y él me ha invitado a salir. Yo estoy separada, pero jamás le he faltado el respeto a nadie» señaló en esa oportunidad.