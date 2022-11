Aseguran que Diana Bolocco se va de Mega: «No tiene ganas de seguir»

Hace varias semanas que corre el rumor de que Diana Bolocco no estaría contenta con su rol en Mega, esto luego de que decidiera no volver a su en la animación del Mucho Gusto tras su participación en el estelar de talento ‘El Retador’.

Es en este contexto que en Zona de Estrellas volvieron a hablar de la situación de la animadora en el canal privado, revelando nuevos detalles sobre las condiciones laborales en las que se encuentra actualmente y los rumores que rodean su continuidad.

Para comenzar, la periodista Paula Escobar dio a conocer las situaciones que tendrían molesta a Diana Bolocco con su actual casa televisiva y que la habría llevado a comenzar negociaciones con Canal 13 y TVN.

¿Qué pasa con Diana Bolocco en Mega?

En medio de la discusión de una posible llegada de la comunicadora al ‘Buenos Días a Todos’ en TVN para el año 2023, la panelista de farándula contó que «en Mega no pasa nada para Diana Bolocco».

«El ejecutivo que estaba a cargo del área de entretención ya no está. No hay proyectos, se cayó el ‘reality’, entonces la vedette que Diana lleva dentro está encerrada», sumó la periodista de farándula.

Junto con esto, su compañero en el panel de Zona Latina, Hugo Valencia, se encargó de filtrar una supuesta negociación que habría dejado inconforme a la comunicadora.

«Se le ofreció bajarle el sueldo de contrato y pagarle con distintos bonos adicionales dependiendo del programa en el que trabaje. Si Diana, un día, hace tres programas sacaría el medio biyuyo, pero si no hace programas, al mes siguiente se le acortaría considerablemente y a ella no le habría gustado mucho», indicó.

En ese sentido, Paula Escobar también sumó en pleno programa que «Diana Bolocco no seguiría en Mega, su acuerdo termina en diciembre, por lo cual Canal 13 y TVN estarían a la ciega de esta animadora. Sería inminente que ella ya no sigue en Mega. No tiene ganas de seguir».