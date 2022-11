Revelan que entrevista de Tonka Tomicic en Socios de la Parrilla habría dejado la grande en Canal 13

Hace unos días te contamos que Tonka Tomicic participó del último capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, donde no dudó en confesarse sobre su vida personal y su larga carrera en televisión, pasando incluso por cómo vivió el final de ‘Bienvenidos’.

Pero al parecer, no a todos les gustaron muchos los dichos de la animadora. Pues de acuerdo a lo que comentó Luis Sandoval en ‘Qué te lo digo’, algunas de las declaraciones que se mandó en el programa, habrían causado gran molestia al interior de Canal 13.

«¡Quedó la escoba! Después de emitirse el capítulo de Tonka Tomicic, el día viernes suena el teléfono rojo en Canal 13 y llaman inmediatamente a la producción de Socios de la parrilla, reunión de emergencia y fíjense que les llega el tirón de oreja a la producción», afirmó el periodista según consigna La Cuarta.

La molestia por los dichos de Tonka Tomicic

Y la cosa no se queda ahí, ya que Sandoval aseguró que algunas de las palabras de la ex animadora del Festival de Viña, «cayeron como patada en la guata» pues irían «en desmedro del canal». En específico se referían a los comentarios que se mandó con relación al fin de Bienvenidos y la partida anticipada de Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos del espacio.

«¡Cómo es posible que dejen esas cuñas!, esas declaraciones que van en desmedro de nuestro canal. ¡Tienen que editar esas partes!», serían algunos de los dichos que se mandaron los ejecutivos tras la emisión del espacio, según comentó Luis Sandoval.

Junto con esto, el periodista mencionó que la producción de Socios de la Parrilla se defendió, alegando que se trató de «una conversación espontánea, que no se podía editar», y que incluso ya habían cortado unas declaraciones de Tonka para evitar polémicas.

«No es posible que se emitan estos capítulos sin una revisión previa. Ahora tienen que hacerse nuevas revisiones editoriales, porque estos capítulos no pueden salir así» cerró el ex panelista de Me Late.