Premios Grammy 2023: Mon Laferte y Bad Bunny entre los nominados

Durante la tarde de este martes 15 de noviembre se dieron a conocer los nominados para la edición 2023 de los Premios Grammy, quienes entregan galardones a lo mejor de la música internacional en el último año.

Como en todas las oportunidades, se espera que las categorías de mejor álbum, canción y artista sean las más peleadas, pues los meses más recientes han estado plagados de lanzamientos populares no solo en habla inglesa, sino que nuestra lengua también se ha lucido.

Es por lo mismo que de una u otra forma, Chile se hace presente en los Premios Grammy, ya que Mon Laferte recibió una nominación con su disco 1940 Carmen a mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

Aunque sin duda el artista latino que arrasó en la premiación más importante del mundo de la música es Bad Bunny, quien no solo competirá con Daddy Yankee por mejor Álbum de música urbana, sino que también fue nominado a Mejor Álbum gracias a ‘Un Verano sin Ti’ que lo trajo a nuestro país hace unas semanas.

Para que revises las nominaciones más importantes de los Premios Grammy 2023, a continuación te dejamos una lista con los artistas y los temas que entraron a la ceremonia.

Estos son los nominados a los Premios Grammy 2023

Grabación del Año

Don’t Shut Me Down – ABBA

Easy on Me – Adele

Break My Soul – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

You and Me on the Rock – Brandi Carlile Featuring Lucius

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Disco del Año

Voyage – ABBA

30 – Adele

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music Of The Spheres – Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Canción del Año

abcdefu – Gayle

About Damn Time – Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) – Taylor Swift

As It Was – Harry Styles

Bad Habit – Steve Lacy

Break My Soul – Beyoncé

Easy on Me – Adele

God Did – DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Just Like That – Bonnie Raitt

Mejor Performance Pop Solista

Easy On Me – Adele

Moscow Mule – Bad Bunny

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacey

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Mejor Álbum de Música Urbana

Trap Cake, Vol. 2 – Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Legendaddy – Daddy Yankee

La 167 – Farruko

The Love & Sex Tape – Maluma

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

El Alimento – Cimafunk

Tinta y Tiempo – Jorge Drexler

1940 Carmen – Mon Laferte

Alegoría – Gaby Moreno

Los Años Salvajes – Fito Paez

Motomami – Rosalía

Mejor Álbum Tropical Latino

Pa’lla Voy – Marc Anthony

Quiero Verte Feliz – La Santa Cecilia

Lado A Lado B – Víctor Manuelle

Legendario – Tito Nieves

Imágenes Latinas – Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II – Carlos Vives