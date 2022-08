Vale Roth revela por qué quiso terminar el colegio a los 30 años

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde Vale Roth fue una de las invitadas, quien sorprendió al referirse a la decisión que tomó en medio de la pandemia de terminar con sus estudios secundarios a los 30 años.

«Yo terminé 4to medio en pandemia, bacán, online me encantó. Era más fácil porque yo empecé con todo el tema de las crisis de pánico y no podía ir al colegio» comenzó relatando la bailarina en el espacio de CHV.

Es de esta forma que de acuerdo a lo que comentó Vale Roth, pudo enfrentar sus problemas de ansiedad, pues la opción de estudiar en la casa lo hizo más fácil. «Tengo déficit atencional brígido… Así que solucionado para mí. Esto me cayó como anillo al dedo. Salí del colegio, nunca es tarde».

Vale Roth y el amor

Por otro lado, se debe mencionar que la chiquilla está pasando por un muy buen momento en lo emocional, ya que hace un tiempo comenzó una relación con un dentista que la tiene más que feliz.

«Me pidieron pololeo el sábado en Valparaíso, así llevo uno, dos, tres días pololeando. Y juntos vamos a cumplir un mes… Mira, yo estuve un año y media soltera. Y decía «no, no quiero pololear nunca»… Hasta que llegó él. Pero es que la cagó el tipo bueno, me encanta, me vuelve loca, estoy babosísima» comentó en sus historias de Instagram.

Además, consultada sobre sus deseos de ser madre, la polémica ex figura de TV reveló recientemente, a través de una dinámica vía Stories, que le gustaría.

«Me encantaría, pero todavía no. Pero tampoco lo veo tan lejano, pero aún no. Estoy bien con Beni. Y ahora se sumó otro gatito a mi vida, Zimba, el gatito de mi pololo, así que son dos gatitos» cerró Vale Roth.