Pato Yáñez y su accidente cerebrovascular: «Estoy preparado para morir»

El exfutbolista de Colo-Colo se confesará con el animador, afirmando que “soy un gozador, mi esencia siempre ha sido tratar de ser feliz, vivir tranquilo. Siempre me gustó compartir mucho en familia, (y) no soy mucho de salir con mis compañeros”.

La extensa carrera profesional de Pato Yáñez

Por otro lado, Pato Yáñez recordará sus inicios en el fútbol, primero en San Luis de Quillota y de ahí su paso directo a la Selección Chilena a los 18 años. Comentará que “el 4° medio lo hago jugando fútbol y fue duro, no tenía auto, ganaba tres lucas mensuales, tenía que viajar, estudiaba en la mañana… trataba de responderle a los profes”.

Junto con esto, aprovechará de comentar sobre sus días de fama, los romances inventados por la prensa de la época, el dolor de haber perdido a sus padres y recordará el dramático episodio que vivió con la selección de fútbol, cuando le cae la bengala a Roberto “Cóndor” Rojas en el “Maracaná”, de Brasil.

En tanto, Pato Yáñez revelará que estuvo al borde de la muerte, al sufrir un accidente cerebro-vascular (ACV) en el gimnasio, y gracias a la rapidez de las personas que estaban en el lugar, fue trasladado a la clínica y operado en menos de una hora, logrando quedar sin secuelas. “Después de todo lo que me ocurrió, estoy preparado para morir… Sólo me queda dar las gracias, me puedo morir sin nada pendiente”, reflexionará.

