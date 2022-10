Revelan cómo está Laura Prieto tras su cirugía estética

Unos días atrás les contamos que Laura Prieto hizo un importante anuncio en su cuenta de Instagram, en el que confesó el importante motivo que la mantendrá alejada de las redes sociales por unos cuantos días.

«Buenos días babies. Quiero contarles algo que lo tenía guardadito… Mañana me someteré a una cirugía que la debo hacer por salud y también algunos cambios que quiero hacer personales» señaló la uruguaya a través de un video en sus stories.

Junto con esto, Laura Prieto mencionó que la operación tenía que ver con sus prótesis mamarias, las cuales se puso hace varios años y ahora comenzaron a traerle problemas, tanto así que incluso debió sacarse un «lipoma» (tumor de grasa benigno).

¿Cómo sigue Laura Prieto tras su operación?

«Volviendo a la vida después de una laaarga operación y recuperación. Aún me quedan días de recuperación. Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron buenas energías. Perdonen que no esté contestando mucho los mensajes» escribió la panelista de Me Late hace unos días en sus redes sociales.

Mientras que de acuerdo a lo consignado por Página 7, Luis Sandoval, dio a conocer más detalles sobre cómo sigue su estado de salud. «Laura lo que dijo y lo que pidió eran dos semanas, por lo tanto, la próxima semana debería reintegrarse al panel» indicó su colega en el espacio de TV+.

Junto con esto, el periodista de espectáculos agregó que: «Tengo entendido que ha tenido una buena evolución después de su operación, así que estamos esperándola con los brazos abiertos porque de verdad que es un aporte al programa», aclaró Luis Sandoval sobre el estado de la chiquilla.

Se debe recordar que Laura Prieto se unió unas semanas atrás como panelista estable en el programa de farándula, encantando a sus seguidores y al público de Me Late.