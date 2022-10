¿Quién será? El futbolista argentino que habría invitado a salir a Daniela Aránguiz

Las últimas semanas han tenido en el centro de la polémica a Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, esto debido a los fuertes rumores en los que se asegura que la pareja habría decido separarse nuevamente, solo que esta ocasión sería más definitivo el quiebre.

Es más, en los últimos capítulos de Zona de Estrellas, se dieron a conocer nuevos detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a terminar su relación. Siendo el principal de todos «una infidelidad del Mago Valdivia», por lo que el exfutbolista se encontraría viviendo en casa de su madre.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Adriana Barrientos mencionó en esa oportunidad que «Daniela se aburrió de recibir al Mago a las cinco de la mañana (cuando sale a carretear), hace un mes que no se ven y se extrañan montones. El Mago la ha buscado, la llama».

El particular pretendiente de Daniela Aránguiz

Siguiendo por esta línea, la Leona sorprendió al revelar que la chiquilla ya estaría recibiendo varias invitaciones de futbolistas para salir. «Compañeros de selección de Jorge Valdivia están llamando a Daniela Aránguiz para salir a carretear».

A pesar de que no quiso dar los nombres de los perlas para no generar conflictos. Barrientos sí se fue de tarro en extenso sobre un conocido jugador argentino que se estaría joteando a la ex chica Mekano, a pesar de tener una serie de polémicas a su nombre.

«Yo fui una de las personas que vio el mensaje que le mandó (a Daniela Aránguiz) Mauro Icardi» lanzó la modelo, dejando sin palabras a sus compañeros del espacio de Zona Latina. Esto luego de que se separa de su polémica esposa Wanda Nara.

«Mauro está buscando a la Dany (…) no pude leer la conversación completa, pero la invitación a Buenos Aires estaba hecha. Él tenía la intención de reunirse» agregó Adriana Barrientos, quien aclaró que no sabe si el Mago Valdivia conoce personalmente al che.

Siguiendo por esta línea, la Leona fue rápida en asegurar que Daniela Aránguiz rápidamente rechazó la invitación, además de mencionar que estaría molesta por el aprovechamiento de algunos jugadores por su situación sentimental.

«Los compañeros de selección del Mago Valdivia que le están escribiendo son cabros que tienen fotos con el Mago abrazados, a la Daniela le llegó a dar vergüenza ajena» afirmó.