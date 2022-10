«Pareces una Barbie»: Ignacia Michelson eleva la temperatura con fotitos

Con más de 2.2 millones de seguidores cuenta Ignacia Michelson solo en Instagram, por lo que siempre está más que activa, publicando todo tipo de contenidos de su día a día, sacando suspiros entre sus fanáticos a los que enamora con coquetos registros.

Así es como ha ocurrido durante los últimos días, ya que la polémica ex chica reality se ha lucido con una serie de postales en las que aparece luciéndose en bikini, además de conjuntos muy pequeños, con los que deja casi nada a la imaginación.

En la primera postal que compartió Ignacia Michelson, simplemente escribió: «madness is the new sanity (locura es la nueva sanidad)». Mientras que en las otras compartió mensajes del estilo «Me da miedo que mis padres se hagan viejos y no vean que su hijo ha cumplido lo que soñaba» y con una frase sobre cómo ha sido la vida.

Al poco tiempo de subir las fotitos, la también DJ recibió cerca de 100 mil me gusta por publicación, llenándose de piropos y halagos de sus seguidores, que no podían más con lo regia que se veía.

«Que Ignacia más preciosa»; «Siempre tan hermosa y bella»; «qué preciosa pareces una barbie en esta»; «Muñeca»; «Ese look»; «diosa»; «Demasiado minaaaa»; «Una diabla»; «Bellísima»; «Siempre tan hermosa y bella»; «Eres increíble» y «Bombón» es parte de lo que le escribieron.

Ignacia Michelson y su encontrón con Vale Roth

Hay que mencionar que durante el fin de semana quedó la grande en redes sociales entre Ignacia Michelson y Vale Roth, luego de que las chiquillas lanzaran acusaciones cruzadas de un encontrón que vivieron en un carrete.

«Ayer me tiraron un vaso de copete en la cabeza… igual, gracias, tenía calor», comenzó diciendo Vale Roth en sus historias de Instagram.

Además, comenzó su relato diciendo que se fue de lugar, porque ella no se podía meter «con minas que andan reventando weo… Son delincuentes, se juntan con narcotraficantes, estafan a gente», agregó sin filtro.

Por su parte, Ignacia Michelson, no dudó en salir a responder, aclarando que ella no bebe en locales nocturnos, solo toma shots de tequila, por lo que no podría haber tirado el contenido de un vaso entero con alcohol.

«Si yo tengo que admitir que estuve con un narcotraficante o con un ladrón, lo admito porque me da lo mismo. ¿Pero y tú? ¿Con cuántos ladrones y narcotraficantes has estado en tu vida?», agregó, enfatizando en que tiene varios registro que prueban su versión.