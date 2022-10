Luis Alarcón en De tú a tú: «En el Liceo llegué hasta quinto año»

Este domingo se transmitirá el último capítulo de la temporada del exitoso programa de conversación “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo, que con una profunda charla logra desclasificar los secretos más íntimos de sus entrevistados.

En este último episodio, el invitado será el reconocido actor Luis Alarcón, quien realizó su primera teleserie en Canal 13, “JJ juez” en el año 1975, comenzando así una larga carrera en televisiva. Teniendo personajes íconos en estas producciones, como ‘Roberto Betancourt’, el odiado villano de “La represa” y el encantador ‘Pedro Chamorro’ en “La fiera”, ambas en TVN.

El actor de 92 años, nieto e hijo de hombres relacionados con el teatro, reflexionará sobre su vida y trayectoria al recordar sus inicios en Puerto Natales y su larga carrera profesional, “me han pasado cualquier cantidad de cosas en mi vida… es que la vida es muy larga, entonces hay que vivirla”.

La vida de Luis Alarcón

Revelará uno de los momentos más duros en su vida, el fallecimiento de su padre, no solo por el dolor de la pérdida, pues eran grandes amigos, sino también por la parte económica. “Llegué hasta quinto año de Humanidades no más, no soy recibido de nada. En el Liceo llegué hasta quinto año… y empecé a trabajar, mi papá había muerto y tenía que mantener la casa”, señalará el actor.

Además, Alarcón conversará sobre la muerte de su esposa, provocada por un cáncer y a quien cuidó hasta el final de sus días. Luego, retoma su vida sentimental en una relación de 18 años, cuya pareja también fallece de la misma enfermedad. Asimismo revelará, “yo también tengo cáncer, pero lo tengo manejado igual que la vida, tengo un linfoma”, enfermedad que le descubrieron hace 10 años.

"De tú a tú", este domingo en su última emisión de la segunda temporada después de "Tele13 central", por las pantallas de Canal 13.