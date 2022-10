Adriana Barrientos se confiesa sobre su abstinencia: «Ando como gato de campo»

La noche de este viernes se emite un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Adriana Barrientos es una de las invitadas, quien sorprenderá al confesarse sobre el largo período que lleva de soltería y abstinencia, revelando cómo lo ha pasado.

«Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo practico yoga y aprendí que la energía más poderosa del mundo es cuando tu tienes intimidad con un hombre», comienza su relato en el espacio de conversación de CHV.

Siguiendo por esta línea, Adriana Barrientos agregó: «Entonces el tema del yoga también implica un crecimiento espiritual que me ha servido mucho. Soy una persona mucho más buena, más pura. En yoga piden estar largos periodos para poder limpiar tu alma y no mezclar tus energías con otras personas. Y debido a eso he estado en abstinencia de intimidad».

«Llevo más de un año… En todo caso, no he tenido oportunidad de nada tampoco y tú sabes que la oportunidad hace al ladrón. Pero no he tenido muchas oportunidades» continuó.

«Salgo poco, la cuenta de Tinder me la cerraron, no he salido con nadie hace un año… Y en Tinder me decían que no debería suplantar la identidad, no creían que era yo. El periodo de abstinencia termina cuando llegue el amor y ese es el tema no ha llegado; ando como gato de campo» indicó Adriana Barrientos.

La soledad de Adriana Barrientos

Pero esto no es todo, ya que se puede ver en el adelanto que Jean Philippe Cretton le consultará si acaso «¿Sientes por un momento periodos de soledad?».

«En mi casa, en la noche sí, uno se siente sola y dan ganas de tener compañía. Y si bien es cierto uno tiene familia y amigos, uno se pone a llamar a los amigos y resulta que cuando están con pareja, la solterona queda de lado. No le contestan el teléfono» reveló.

Además, Adriana Barrientos comentó: «Entonces tengo que esperar que mis amigos terminen de pololear para poder tener un lugar en la vida de ellos. Ahora, doy gracias a Dios que mi hermano no esté pololeando, está soltero hace como dos meses y no hemos parado de andar de restaurante en restaurante o vamos al cine. Pero eso se puede acabar cuando él tenga su pareja. Es difícil. Dependo todo el tiempo de cuando mis cercanos estén sin pareja».