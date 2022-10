José Miguel Viñuela y su mamá recuerdan polémico corte de pelo: «Lo vi tan destruido»

El programa con que Cecilia Bolocco regresó a la televisión, “Todo por ti”, emitirá su segundo capítulo este domingo. En esta ocasión, los invitados serán José Miguel Viñuela, quien le hará un homenaje a su madre, Paulina Infante.

Entre los temas que se tocarán el domingo estará el cáncer de mamas que aquejó a Paulina en 2006, momento durísimo para toda la familia. Al respecto, la mujer confesará ser una agradecida de la vida, con mucha fe, y contará que fue todo muy sorpresivo.

“No me lo esperaba, fui al doctor por una cosa nada que ver, me encontraron un bultito. Me hicieron una biopsia, y mientras esperaba los resultados escuché una señora que reclamaba que llevaba tanto rato esperando, y la enfermera le dijo que a una señora se le hizo una biopsia y es cáncer. Así me enteré”, relatará.

Según narrará, cuando reunieron a la familia, ella les dijo: “Quédense tranquilos, yo estoy tranquila. Si el matrimonio no me mató, esto no me va a matar. Si me muero, me voy a evitar la vejez, que es cruel, y si no me muero, voy a seguir viviendo, así que relájense”. Tras operarse para extraer el tumor, el diagnóstico fue lapidario: el doctor dijo “Todo salió mal. Un 10% de posibilidades de que viva y un 90% de que no viva”.

“Mi mamá me dijo: ‘Si me muero voy a estar tranquila, van a estar mis papás esperándome, tengo mucha fe, voy a cerrar los ojos y los voy a abrir en otro lado’. Es lo que más me impactó, no tenía nada de susto. Qué ganas de tener un pedacito de la fe que tiene ella, yo pienso en la muerte y me aterrorizo”, señalará José Miguel Viñuela sobre su madre.

“Yo tenía mis hijos grandes. Si hubiera tenido hijos chicos sería otra postura, no los puedo dejar solos. Te dicen cáncer y se muere la familia completa en el momento en que te dan el diagnóstico”, dirá, por su parte la madre del animador.

El polémico corte de pelo de José Miguel Viñuela

Otro tema que abordarán es el difícil momento vivido por José Miguel Viñuela luego de que, en plena transmisión del matinal “Mucho Gusto” en julio de 2020, a modo de broma le cortó el pelo a un camarógrafo del programa, sin su consentimiento. Al respecto, la madre del animador no dudará en calificar ese momento como el peor en la vida de su hijo.

“Lo peor fue el corte de pelo. Lo vi tan destruido, porque José Miguel es una persona maravillosa, y ver como mamá las brutalidades que escribían de él, que lo acusaron como abusador, como abuso de poder, pisando a la gente, encontré que no lo merecía”, opinará Paulina.

“Para mí también”, replicará José Miguel, explicando que el más perjudicado con el incidente fue él mismo. “Existe una satanización de imagen, donde la gente está buscando quién se puede caer, y me tocó caerme a mí. Puedo tener muchos defectos, pero no tengo ningún poder de nada, y para mí fue súper duro lo que pasó, porque me costó la salida de Mega, el canal que adoraba, donde pensaba que iba a terminar mi carrera”, dirá.

En torno a su responsabilidad en lo ocurrido, Viñuela reconocerá ser el único culpable de todo. “Yo mismo trunqué mi carrera televisiva, me hago responsable de eso. Me hago tan responsable que al día siguiente me paré a pedir perdón solo en pantalla. Me di cuenta en el minuto que me había equivocado. Hoy soy menos impulsivo”, explicará.