José Miguel Viñuela cuenta que famosa polola le puso el gorro

Tras su salida de la televisión, José Miguel Viñuela encontró un nuevo nicho donde ha tenido gran éxito; pues al animador decidió estrenar su propio programa por Instagram ‘Desde mi cocina con la Nené’ donde se luce junto a su asesora del hogar.

En este espacio, el animador se ha dedicado a contar varias papitas de su carrera en televisión, sorprendiendo a sus fanáticos. Es en este contexto que en el más reciente capítulo Nené le hizo una consulta, la que terminó con él revelando que le habían puesto el gorro.

El tema partió luego de que la mujer hablara sobre el sexto sentido que tienen las mujeres para descubrir que sus parejas las engañan. Así que aprovechó lo anterior para hacerle una pregunta a José Miguel Viñuela.

«¿Te han sido infiel a ti, José Miguel?» le preguntó al animador, a lo que este aseguró que si. «Sí, no quiero acordarme de eso. Fue en una oportunidad, fue terrible».

Posteriormente Viñuela no quiso entregar más detalles del tema para evitar los pelambres. «Yo lo conté una vez, que había descubierto… No, mejor no cuento, porque salió en las noticias».

Cerrando el tema, el ex ‘Mekano’ igual dio una pequeña papita, ya que reveló que la chiquilla que le puso los cuernos se trataba de una famosilla. «Hay que tener cuidado, porque era una persona relativamente conocida» indicó en Instagram.

José Miguel Viñuela del otro lado de la moneda

Pese a lo que contó en el programa, hace un tiempo Raquel Argandoña aseguró que José Miguel Viñuela estuvo del otro lado de la moneda, ya que él habría sido el patas negras en una antigua relación.

Resulta que en Zona de Estrellas, estaban hablando de los romances de Mario Velasco y la Quintrala lanzó: «Antes de andar con Viñuela anduvo con un amigo que todos conocemos acá. Mario fue pololo de Pamela Le Roy».

Junto con agregar: «Lo que no saben ustedes es que le pusieron los cuernos. Pamela Lo Roy le puso los cuernos con Viñuela. Te cambiaron por Viñuela, no puedo creerlo».