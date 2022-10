Así reaccionó el público a video motivacional de Cristián de la Fuente

Tal como te hemos contado, Cristián de la Fuente se ha convertido en el centro de la polémica, gracias a la filtración de un video grabado en México, en el que aparece en un restaurante, besando a una mujer que no es su esposa Angélica Castro.

A las pocas horas de la aparición del registro, el actor se contactó con un periodista mexicano, al que le mencionó que «Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video».

Siguiendo por esta línea, Cristián de la Fuente agregó: «Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad».

Tras esto, se ha mantenido en completo silencio y solo dio unas cortas declaraciones a la prensa del país del norte, donde afirmó que ahora solo le queda «Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona».

Pero hace solo unos días, Cristián de la Fuente volvió a las redes sociales con algunas postales desde un bosque, y luego con un registro que llamó la atención de sus seguidores, debido a que no estaba con su anillo de matrimonio.

El video motivacional de Cristián de la Fuente

Y ahora, el intérprete subió un video con tintes motivacionales, en el que se le puede ver bastante animado. «Buenos días, despertando para ir a entrenar, ¿se acuerdan que una vez le dije que había que entrenar con ganas o sin ganas?».

Obviamente que a Cristián de la Fuente le llovieron los comentarios por parte de los usuarios de Instagram, con algunos defendiéndolo de la polémica en la que se ha visto envuelto, pero con muchos haciéndolo bolsa por su parada actual.

«Vendiendo la pomada del hombre de familia y correcto», «¿en serio sigue dando lecciones de vida? qué perso», «entrena a mejorar tu matrimonio» y «disciplina y asumir las consecuencias de los actos» es parte de lo que escribieron.