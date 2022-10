Estas son las mejores ciudades de Chile para un «amor de verano»

Luego de haber pasado más de dos años encerrados, al parecer son muchas las parejas, pero especialmente las mujeres, las que se están cuestionando la monogamia. Como siempre, la llegada del verano es el momento perfecto para explorar o tener una aventura, y parece que muchos chilenos están listos para hacerlo en los calurosos días de verano.

Es en este contexto que, después de su último informe, The Next Generation of Non-Monogamy, Ashley Madison, el sitio de citas extramatrimoniales, publicó un nuevo ranking con las 10 ciudades menos monógamas de Chile para este verano 2023.

La compañía encontró en su investigación que muchos miembros de todo el mundo creen que un cambio hacia estructuras de relaciones más fluidas y menos restrictivas sería un beneficio para la sociedad. Entonces, ya sea que te encuentres en una relación abierta, saliendo casualmente con varias personas o teniendo relaciones extramatrimoniales, cualquiera de estas ciudades podría ser el destino de verano perfecto para ti.

Ciudades con mayor Número de “Amores de verano” en Chile

Concepción. Viña del Mar. Santiago. Rancagua. Valdivia. Temuco. Los Andes. Valparaíso. Quillota. Puerto Montt.

Los chilenos claramente prefieren tener romances en las zonas central y sur de Chile porque son las dos zonas que dominan la lista. Concepción ocupa el primer lugar al igual que el ranking de invierno de principios de este año. La ciudad penquista es conocida por su animada vida nocturna, y es el lugar perfecto para conocer a alguien nuevo y tener una aventura de verano.

La región de Valparaíso es la zona más popular para los infieles este verano, con cuatro ciudades en la lista. Viña del Mar, Los Andes, Valparaíso y Quillota, fueron incluidas, lo que la convierte en una región prometedora para aquellos que buscan probar algo nuevo en sus vidas amorosas.

Curiosamente, a pesar del hecho de que los chilenos disfrutan de sus vacaciones fuera de Santiago en el verano, la capital todavía se las arregla para mantener la infidelidad en alto, ocupando el tercer lugar en la lista.