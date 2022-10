¿Qué le falta? El detalle que dejó la grande en foto de Cristián de la Fuente

Sin duda que la polémica de Cristián de la Fuente ha marcado el mundo de la farándula en las últimas semanas. Esto luego de que se filtrara un video en el que aparece en un restaurante de México, besándose con una mujer que no es su esposa.

Desde ese momento que la prensa ha estado más que atenta a cada movimiento del actor, quien en un primer momento aseguró que «Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video».

Tras esto, Cristián de la Fuente viajó de manera express a nuestro país para acompañar a su hija Laura en su cumpleaños 18. En su regreso fue descubierto por la prensa mexicana, a quienes les señaló: «Les digo muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Para mí las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia». Junto con afirmar que ahora queda «Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona».

Pero al parecer la cosa no se le vendría tan fácil, ya que para comenzar su retoña estaría indignada con él y no habría querido que participara de su fiesta, es más, en redes sociales no compartió ninguna postal con el intérprete.

Además, tras la filtración del registro, se rumoreó que Angélica Castro estaría decidida a terminar con la relación e incluso que había pensado en un divorcio. Rumores que aumentaron, luego de que se conociera que viajó a Norteamérica, con destino desconocido.

El detalle en la postal de Cristián de la Fuente

Y por estos días, Cristián de la Fuente regresó a redes sociales, primero compartiendo varias postales de un bosque, una fogata y una vela. Pero solo unas horas atrás sorprendió al compartir una selfie, la que acompañó con el mensaje «A trabajar» junto con el hashtag «vamos que se puede».

Pero sin duda que el detalle que más llamó la atención es que en la postal aparece sin su anillo de matrimonio. Lo que de inmediato levantó las especulaciones sobre una separación con la comunicadora.