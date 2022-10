Aseguran que Raquel Argandoña se va de Zona de Estrellas: «El equipo estaba furioso»

Durante los últimos días, el rumor dentro del mundo de la farándula, es que Raquel Argandoña dejaría Zona de Estrellas para llegar ni más ni menos que a TV+, donde por un millonario sueldo quedaría a la cabeza del programa que reemplazaría Me Late.

Es en este contexto que en un nuevo capítulo de su programa ‘Qué te lo digo’, Sergio Rojas contó más detalles de la llega de la Quintrala a su ex canal. «Raquel se va del Zona de Estrellas, entiendo que ella comienza el 1 de noviembre en TV+ por una suma cercana a los 8 millones de pesos».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Los chicos de Infama me señalan que el viernes se despediría del programa de forma oficial». Pero la cosa no se queda ahí, ya que al parecer los aún compañeros de Raquel Argandoña no estarían nada felices con su decisión.

Raquel Argandoña y su salida de Zona de Estrellas

«Me enteré que el equipo estaba furioso con Raquel, la encuentran sumamente desleal» comenzó señalando Sergio Rojas, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Además de indicar que esto se debe «porque la semana ella habría comentado que jamás deja un contrato y un trabajo botado, y ella tenía contrato hasta marzo, por lo tanto, habría sido calificado como una traición, lo que Raquel hizo de cambiarse a TV+ abandonando el Zona de Estrellas e incumpliendo el contrato».

«El equipo está muy sentido, está muy dolido. A ella le costó admitir esto, porque como salió en la prensa le preguntaron, le tiraban bromas y ella se hacía la larry» siguió el ex panelista de Me Late sobre su salida.

Para cerrar, comentó que «el equipo considera que fue una canallada la actitud de Raquel Argandoña al no ser transparente a nivel ejecutivo, hasta los periodistas, todo, no fue transparente con nadie».