Yamila Reyna por concierto de Daddy Yankee: «¡Casi me muero aplastada!»

No cabe duda que el concierto de Daddy Yankee de este martes estuvo marcado por los incidentes al interior y al exterior del Estadio Nacional, con muchas personas que habían comprado sus entradas sin poder disfrutar el show. Tal es el caso de Yamila Reyna.

Resulta que la actriz trasandina recurrió a su cuenta de Instagram, con varios videos en sus stories, relatando la complicada situación que vivió en las horas previas al espectáculo y durante el mismo concierto.

Es en este contexto que Yamila Reyna confesó que por el mismo caos que ocurrió en el recinto, terminó en Galería cuando su entrada era en las primeras filas. Además, intentó retirarse del Estadio Nacional y no la dejaban irse.

Yamila Reyna en el concierto de Daddy Yankee

Tan solo al llegar, la chiquilla ya se vio a serios problemas para ingresar al Estadio Nacional. En esa línea explicó: «Estoy en el concierto. Quiero decir que es un desastre. Toda la organización es un desastre. Está la Cancha VIP y están los portones cerrados».

También, advirtió que «tenían todos los accesos por una sola entrada. ¡Casi me muero aplastada! A mi amiga le pegaron un codazo, casi la mataron (…) la organización es una verdadera verguenza».

«Yo me corrí directamente porque me da pánico. ¡Tengo miedo de que me maten!», advirtió Yamila Reyna desde las afueras del Estadio Nacional.

Junto con esto, explicó que la Cancha VIP colapsó, por lo que fue cerrado el acceso a esta localidad, pese a haber gente afuera con su entrada, incluyéndola a ella. De hecho, en historias posteriores, mostró que terminó en Galería, pese a haber comprado un ticket para las primeras filas.

Por todo esto, Yamila Reyna decidió retirarse del concierto de Daddy Yankee, incluso antes de que el Big Boss empezara. Sin embargo, no la dejaban irse. «No nos dejan salir del estadio porque afuera está la emnbarrada y dicen que van a tirar lacrimógenas. No nos dejan irnos. No queremos ver el show. ¡Nos queremos ir! Porque tenemos miedo», relató.

Cerrando su relato, la che volvió a sus historias con un mensaje: «Logramos salir después de rogar que nos dejen salir del estadio (…) Mi consejo a los que tienen entradas para los próximos días NO VAYAN. Sus vidas valen más que un concierto».