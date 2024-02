Así fue el recordado debut de Daddy Yankee en el Festival de Viña 2006

Este próximo domingo 25 de febrero comienza el Festival de Viña del Mar, y sin duda es imposible no recordar las actuaciones más icónicas que se han realizado en la Quinta Vergara.

Dentro de las grandes presentaciones podemos encontrar a destacados artistas de diferentes estilos, pero nos vamos a centrar en el género urbano, que año a año tiene a importantes representantes en el evento.

En esta edición sus embajadores serán Manuel Turizo, Mora, Anitta, Young Cister, Peso Pluma y María Becerra. Estos artistas buscarán hacer bailar y cantar a todo el público presente.

Actualmente, es común ver a artistas urbanos en diferentes escenarios y festivales, pero antiguamente existían pocos cupos y este estilo era mirado en menos. Sin embargo, sus pioneros han sido los encargados de abrir diferentes puertas y asentar el camino.

Y, no cabe duda, que el máximo representante de este género es el puertorriqueño Daddy Yankee.

Daddy Yankee en el Festival de Viña del Mar 2006

El Big Boss debutó en el escenario de la Quinta Vergara la noche del 26 de febrero de 2006, y realmente marcó un antes y un después por diferentes factores.

Su show fue épico por diversas razones, y la primera no es precisamente por el cantante. En este punto, Sergio Lagos, el animador de ese entonces, realizó una de las presentaciones más increíbles que hemos observado hasta la fecha.

Lagos presentó a Daddy parafraseando la introducción de «Barrio Fino».

«Aquí he soñado con la vida, aquí he jugado con la suerte, yeah yeah yeah. Aquí la maldad está prohibida. Yo no soy de ningún barrio a la deriva, yo soy de barrio, pero de barrio fino, yeah yeah yeah. Soy de barrio, pero de barrio fino. Aquí nació un joven que no sabía que le tenía deparado el destino. Destino que lo llevó hasta la música, la que le ha dado grandes privilegios y satisfacciones, pero ninguno tan importante y tan significativo como el cariño y respeto de su público. Evolu, revolu, evolución, en cierta forma todo es vanguardia en Viña 2006. Daddy, usted tiene la última palabra», exclamaba el animador.

Y, por si esto fuera poco, el rey del reggaetón realizó una entrada legendaria, bajando de un trono e impresionando a todos los asistentes.

El público tuvo una noche llena de baile y se deleitó con clásicos como «Gasolina», «Machete», «Tu Príncipe» o «Lo que pasó, pasó». Además, cabe destacar que DY se llevó las antorchas y gaviotas de oro y plata.