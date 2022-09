Paty Maldonado sin filtro contra Maduro: «¿Cuántos muertos tienes encima?»

Ya es conocido que Paty Maldonado es una de las figuras televisivas más activas en el mundo de la política, pues en su programa online no duda en lanzarse con todo en contra de aquellos con los que no está de acuerdo. Y el último en ganarse su furia fue no otro que Nicolás Maduro.

Resulta que tras los resultados del plebiscito de salida, el mandatario venezolano, compartió un mensaje por medio de Facebook Watch. «Saludo al hermano pueblo de Chile, desde Venezuela expresamos nuestra solidaridad a su lucha por lograr una verdadera transformación social y política, que responda a los intereses del pueblo».

Es en este contexto que Paty Maldonado no tardó en recurrir a su espacio en Las Indomables para sumarse a las palabras que había lanzado Rodolfo Carter en contra de Maduro, para irse sin filtro contra sus declaraciones.

El mensaje con todo de Paty Maldonado.

«Cabréate, we… si no te pesca nadie. Cómo te vení a meter a los problemas de nuestro país, soluciona los problemas que tenís en tu país, guatón seboso. Tienes a la mitad de Venezuela muerta de hambre, millones se han arrancado» comenzó señalando la también cantante.

Siguiendo por esta línea, de acuerdo a La Cuarta, Paty Maldonado agregó: «eres un delincuente, el narcotráfico ha hecho lo que ha querido en tu país. ¿Cuántos muertos tienes encima? ¿Cuántos muertos te has comido? Cada día estás más gordo, así la ponchera de tantos que te comís… de muertos».

Aunque el pelambre no se quedó ahí, ya que una de las conductoras de Las Indomables siguió diciéndole «escoria», «ladrón» e incluso, que supuestamente Nicolás Maduro pagó para que ganara el Apruebo.

«No te va a resultar con nosotros, porque eso que ocurrió fue maravilloso y te tapó la boca. La gente en Chile no quiere un gobierno ladrón y mentiroso. No te metai con nosotros, no seas gil. No te la compramos», cerró Paty Maldonado mediante su canal de YouTube.