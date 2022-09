¡Papá chocho! Pablo Aguilera grabó el momento que su hija asume como ministra

Sin duda que la tarde de este martes 6 de septiembre ha sido una de las noticiosas del último tiempo, pues se llevó a cabo el primer Cambio de Gabinete del Gobierno de Gabriel Boric. Donde uno de los cambio fue en el Ministerio de Salud, asumiendo Ximena Aguilera en lugar de María Begoña Yarza.

Aunque la ministra entrante tiene una gran cantidad de logros que avalan su llegada, sin duda lo que más llamó la atención es que se trata de ni más ni menos que de la hija de Pablo Aguilera, el histórico locutor de Radio Pudahuel.

Es por lo mismo que durante esta jornada, el mismísimo comunicador llegó hasta La Moneda para acompañar a su retoña con su importante nueva labor. Y obviamente que estaba más que chocho cuando le tocó asumir.

Resulta que durante la transmisión en vivo del Cambio de Gabinete, se pudo ver como Pablo Aguilera mientras estaba sentado en primera fila, no dudó en grabar con su teléfono el momento exacto en el que Ximena Aguilera se acercó hasta el Presidente Gabriel Boric para firmar como ministra.

Pablo Aguilera más que orgulloso de su retoña

En su llegada al palacio de La Moneda, Pablo Aguilera habló en el matinal Contigo en la Mañana, donde señaló que «Estoy contento, una mezcla de cosas, repetir que el mérito es totalmente de ella».

Tras esto, mencionó que «Me gusta pero me asusta» su nueva labor, junto con agregar que «El Ministerio de Salud es bien complicado y va a tener una tarea bien difícil».

Posteriormente, el conductor de La Mañana de Pablo Aguilera conversó en exclusiva con su Radio Corazón, donde aseguró que «no tenía la más mínima idea. Me enteré cuando miré la pantalla en el locutorio, donde pasa la franja que dice nueva ministra chuta digo ‘pero si es la Ximena, es mi hija’, pero la verdad es que no tenía idea».

«Le preguntaba a ella, y también fue una sorpresa para ella, por eso no nos había comunicado, pero como dice la canción ‘me gusta, pero me asusta’ porque claro es un orgullo para uno que una hija que ha hecho un buen trabajo dentro de su especialidad en la medicina tenga un reconocimiento, porque ella no pertenece a ningún partido político, igual que yo. Entonces no es por cuoteo político, sino que simplemente por los méritos que ha logrado, por supuesto es algo para congratularse» continuó.

Siguiendo por esta línea, Pablo Aguilera señaló sobre el momento en el que grabó a su retoña: «Es una emoción grande, grande, uno empieza a acordarse cuando era chiquitita, como la veía, las cosas que hacía, que la verdad es que ella se destacó desde muy pequeña y que lindo que haya coronado todo su trabajo haciéndose cargo de un ministerio, no deja de ser un orgullo».