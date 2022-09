¿Palo para Marité Matus? El particular mensaje de Arturo Vidal

Recientemente, te contamos que Marité Matus dejó la grande en redes sociales, luego de que se lanzara con todo en contra de Arturo Vidal y su familia por la relación que mantienen en el último tiempo con sus tres retoños.

La cosa es que tras compartir una serie de registros de lo que fue el evento de Fiestas Patrias en el colegio, uno de sus seguidores le consultó «¿Por qué la familia de Arturo nunca está con tus hijos? Parece que solo están para la foto».

Momento en el que Marité Matus no se aguantó más y respondió: «uffff! Simplemente no tienen interés en verlos, y cuando no nace ese vínculo, nada que hacer».

Pero esto no se quedó ahí, ya que de inmediato, otro usuario de Instagram salió a la carga para preguntarle si «¿no te da rabia que mientras tú pasas de todo con tus hijos, Vidal suba fotos carreteando?», a raíz de la gran cantidad de registros que sube el futbolista de fiesta junto a su polola.

Es en este contexto que sin dudar, Marité Matus con total honestidad lo que sentía en ese momento. «¡Gracias a Dios ya no siento rabia, ni pena!! Porque mis niños tienen tanto amor que sé que son niños felices… la verdad ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final todo se pone en su lugar».

¿Palo de Arturo Vidal?

Obviamente que todos los seguidores de la influencer quedaron esperando más detalles de lo que es la relación actual que mantiene con Arturo Vidal, pues hasta hace un tiempo se veía que mantenían una buena relación.

Aunque la cosa solo siguió subiendo, pues Marité Matus decidió borrar todas las historias que había compartido a las pocas horas de publicarlas. Solo no antes de que el King compartiera un particular mensaje.

Resulta que por medio de sus propias stories, Arturo Vidal compartió un meme que dice: «Hoy alguien me ha dicho que soy flojo. Casi le contesto», junto a lo que escribió «Pregunta tonta? Respuesta tonta».