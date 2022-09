Naya Fácil tras resultados del Plebiscito: «Habló el pueblo»

Sin duda que esta jornada ha sido histórica para nuestro país con la votación por el Plebiscito de Salida. La cual por primera vez tuvo inscripción automática y voto obligatoria, por lo que muchos chilenos votaron por primera vez. Tal es el caso de Naya Fácil.

Resulta que la influencer por fin asistió a las urnas, luego de cambiar su local de votación, así que bien arreglada, mostró a través de sus redes sociales que partió a cumplir con su deber cívico, ni más ni menos que en La Granja.

Tras esto, Naya Fácil siguió publicando una serie de historias en las que se le podía celebrar su primer voto, pidiendo ayuda a sus seguidores para buscar un local de sushi, además de tomarse una botella de espumante mientras esperaba el conteo de votos.

Las críticas a Naya Fácil

Pero al parecer no muchos estuvieron muy felices con las publicaciones de la chiquilla, ya que al empezar a notarse el triunfo del rechazo, algunos salieron a criticarla tras verla seguir festejando. «Ridícula de mier… Andabas en las marchas del 2019 y ahora votas rechazo, sin leer. Por personas como tu Chile no avanza» le escribió un usuario.

Frente a lo que Naya Fácil respondió «Mucho me están diciendo ‘por tu culpa’, gente yo fui a a votar a las tres de la tarde, súper tarde y nada, cada quien sabe, por eso no quise decir por quien voto yo y tampoco lo voy a decir».

Junto con agregar: «Yo voté por una constitución que no divida a los chilenos, solo eso les voy a decir, que no los divida, que los una, ya, voté por el bien de todos los chilenos, al menos por lo que yo vi. Pero en La Pintana, Puente Alto, ha ganado el rechazo, yo vivo cerca, soy del sector sur de Santiago y en casi la mayoría ha ganado el rechazo».

Además para acompañar el video que subió, Naya Fácil escribió: «Estoy tan impactada como ustedes, pensé que los resultados serían otros, pero es la voz del pueblo».

Finalmente, la joven se fue en contra de algunos twitteros que señalaron que había ganado el rechazo gracias a su información. «¿Qué les pasa a los twitteros? Votaron más de 10 millones de personas!!! A mi solo me ven 200 mil, habló el pueblo! Yo no tengo nada que ver, ni siquiera he dicho que opción voté».