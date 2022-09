Belén Mora y su reacción tras triunfo del Rechazo: «Me retiro de Chile…»

Este domingo se vivió una jornada histórica para nuestro país, con el Plebiscito de Salida, donde los chilenos votaron por la propuesta de la Nueva Constitución. Y tras extensas horas de votación, rápidamente quedó claro que la opción Rechazo se convirtió en la ganadora por un amplio margen.

Por lo mismo que fueron muchos los famosos quienes salieron a reaccionar a los resultados de las elecciones, siendo una de estas Belén Mora, quien no lo pasó muy bien a lo largo del día y reconoció la derrota del Apruebo a través de redes sociales.

Resulta que mientras se llevaba a cabo el conteo de votos, la actriz escribió en su cuenta de Twitter: «Me voy a morir de un infarto». Siguiendo por esta línea y cuando ya empezaron a conocerse los primeros resultados, no perdió la esperanza de su opción, señalando que «tranquilidad, vamos mierda, yo creo en mi país».

Y cuando ya había quedado más que claro que no se podía remontar el triunfo del Rechazo, Belenaza compartió otro mensaje en la red social del pajarito, donde afirmó que «me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma».

Posteriormente, Belén Mora expresó «brutal todo. Pero así es la democracia», además de retwittear un texto de una de sus colegas, Bernardita Ruffinelli que indicaba «vamos a tener una nueva constitución. Quizás no hoy, pero la tendremos».

Belén Mora al día siguiente de la elección

Sin duda que el mensaje de la humorista rápidamente se volvió viral en redes sociales, por lo que decidió borrarlo, explicando que «Tuve q eliminar un tweet porque hay gente q de verdad no cacha nara».

Tras esto, Belenaza siguió compartiendo algunos tweets con relación a la histórica elección, para finalizar con una reflexión de lo que fue el proceso. «Hoy es un día de análisis. Por más que duela, la mayoría eligió democráticamente un resultado. Y eso es bueno. Que exista democracia».