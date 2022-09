Mauricio Pinilla dejaría Buen finde tras salida de Karen Doggenweiler

Durante la mañana de este lunes, Karen Doggenweiler dejó la grande en el mundo de la televisión, luego de que, tras 30 años en TVN, confirmara su renuncia al canal estatal, a través de una extensa publicación recordando su carrera.

«Pude compartir el desafío de la televisión pública con tremendos compañeros a quienes agradezco infinitamente todo el cariño que me han entregado. Siempre di lo mejor de mi con compromiso y profesionalismo» es parte de lo que escribió en ese momento.

Es en este contexto que comenzaron a correr una serie de especulaciones sobre cuál sería la nueva casa televisiva de Karen Doggenweiler. Por lo mismo que la periodista Paula Escobar, mencionó en sus redes sociales, que ya estaría lista en Mega.

«Karen Doggenweiler se sumará a las filas de Mucho Gusto a formar parte de la conducción del matinal de Mega» aseguró.

Pero esto no es todo, sino que lo que más llamó la atención, es cuando se refirió a lo que ocurrirá con Buen Finde, el programa que conducía en TVN, pero especialmente el destino de Mauricio Pinilla, su compañero en el espacio matinal.

«¿Y qué pasará con su ex compañero de Buen Finde?… Mauricio Pinilla habría sido removido de la conducción» comenzó relatando la compañera de Sergio Rojas en ‘Qué te lo digo’.

Siguiendo por esta línea, Paula Escobar aseguró que «Buen Finde se queda a cargo de Gino Costa… Y Mauricio Pinilla se va al área deportiva de TVN, canal al que aún pertenece. Su imagen no calzaría para el matinal», descartando una posible llegada al Buenos días a todos, como se había especulado en algún momento.

El mensaje de Mauricio Pinilla a Karen Doggenweiler

Mauricio Pinilla, por su parte, compartió una emotiva publicación para despedirse de Karen Doggenweiller.

«La vida ha puesto en mi camino a muchísima gente maravillosa, pero tú eres la numero 1! No tengo palabras para agradecerte todo lo que me enseñaste y todo el tiempo que me dedicaste», escribió el deportista a través de su Instagram.

«Siento un vacío en mi corazón, tengo pena y mucha, pero te mereces lo mejor del mundo! Amiga hermosa, sigue deleitando con tu talento, humildad, generosidad, profesionalismo y sigue siendo esa mujer maravillosa que donde pasa deja huella! Te amo te amo te amo ! Me harás mucha falta ❤️ @karendtv GRACIAS», agregó Mauricio Pinilla.