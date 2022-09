Latife Soto tras su fallida predicción del Plebiscito: «Yo creo en las cartas»

La jornada de este domingo 4 de septiembre se realizó el Plebiscito de Salida por la Nueva Constitución, donde los chilenos y chilenas optaron en su mayoría por rechazar la propuesta de la Carta Magna redactada por la Convención Constitucional.

Es en este contexto que las predicciones de muchos tarotistas terminaron en el suelo. Tal es el caso de Latife Soto, quien en varias ocasiones había señalado que el Apruebo era la opción ganadora. Así es como lo había señalado en el programa ‘Más Vivi que nunca’ hace un tiempo atrás.

«(Una carta) dice que tendremos un renacer, no necesariamente este 5 de septiembre, sino que a partir del 2025. Yo veo que el país va más para el Apruebo… no va a ser por mucho la diferencia, va a ser por muy poquito, pero siento que Chile va unido a un plan latinoamericano, o sea, todos iguales» señaló en esa oportunidad.

Y luego de que quedara más que claro que su predicción andaba completamente perdida, la propia Latife Soto salió a responder a esta situación durante su participación en el programa de Vivi Kreutzberger durante la jornada de este martes.

Latife Soto y su predicción del Plebiscito

Para comenzar con el tema, la conocida tarotista se refirió a los resultados de la histórica elección. «La gente es como muy fanática, y los que somos más espirituales estamos más flexibles a los cambios».

Mientras que al comentar su fallida predicción, Latife Soto mencionó que «Yo creo en las cartas. Cuando tú sacas la carta, lees el momento, ¿te fijas? Entonces, cuando hay una influencia de algún planeta y otra cosa, pueden cambiar los sucesos».

«En ese momento el Apruebo iba ganando porque la gente quería un cambio de Constitución, pero los actos del último tiempo dieron un vuelco en las personas» continuó.

«Actuó el miedo, porque es algo que te toma y te paraliza. Hubo actos que asustaron a los chilenos y dijeron ‘yo no quiero eso. Rechazo lo que me presentan porque no tengo confianza en eso’» afirmó Latife Soto.

Finalmente, la tarotista aprovechó de enviar un directo mensaje sobre lo ocurrido. «Por ahora, tenemos claro que la gente no quiere problemas. Quieren tranquilidad y calma, y cualquier cosa que les dé miedo, eso es lo que tienen que analizar los políticos».