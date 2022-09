«Tremenda mujer»: Mónica Godoy saca aplausos con nueva fotito

No cabe duda que Mónica Godoy es una de las actrices más recordadas de la televisión nacional, pues gracias a su participación en algunas de las teleseries más exitosas de los 90 aún cuenta con el cariño del público. Así es como queda claro en Instagram, donde cuenta con más de 664 mil seguidores.

Es por lo mismo que la intérprete nacional siempre está compartiendo todo tipo de registros, tanto de su vida diaria, como de sus viajes e incluso sus próximos proyectos laborales, lo que siempre la llenan de piropos.

Así que recientemente Mónica Godoy volvió a dejar la grande entre su público, luego de compartir una bella postal en la que aparece posando en primer plano y que acompañó con un particular mensaje: «A veces es mejor morderse la lengua» escribió, junto con dar los créditos al equipo que le tomó la foto.

Pocas horas después de subir el registro, la actriz ya tenía más de 15 mil me gusta y cientos de comentarios, en los que de inmediato le aseguraron que está mejor que nunca y lo guapa que se ve.

«Ojitos lindos tu hermosa», «Hermosa»; «Tremenda mujer, una gran actriz»; «Q hermosa mi niña»; «Bellísima»; «Sin duda alguna, la mujer más hermosa de Chile»; «Simplemente bella»; «Hermosísima»; «Me enamoré» y «Radiante mujer como siempre» es parte de lo que le escribieron a Mónica Godoy.

¿Palo de Mónica Godoy?

A pesar de que la actriz solo se llenó de piropos por parte de sus seguidores, algunos pensaron que el mensaje podía tratarse de un palo a un comentario que recibió por parte de un usuario de la red social durante la jornada del Plebiscito.

Resulta que por estos días, Mónica Godoy anda de viaje por España, por lo que no pudo votar en las elecciones, aunque de todas formas, aprovechó de enviar un mensaje con relación a este importante tema.

Pero un sujeto no se mostró muy contento del hecho de que no llegara a votar, por lo que no dudó en escribirle: «Tan querido que no estuviste para votar? Déjame hasta ahí».

Frente a esto, Mónica Godoy, de inmediato salió a responder: «Ud. no sabe que a veces los tiempos no se pueden coordinar? Ud no trabaja? No estudia? No tiene hijos? Parece que no» y agregó que «la vez pasada volví para votar, esta vez no se pudo y eso no me hace querer menos a mi país. Amargo día para ud. parece. Déjeme hasta ahí».