Karla Melo y Flor de Rap son parte del nuevo capítulo de Qué Dice Chile Prime

Esta noche a las 23:00 horas “Qué dice Chile Prime”, estrena nuevo capítulo donde dos equipos de celebridades jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión en el programa se enfrentarán dos equipos de músicos urbanos que son tendencia en el mundo juvenil. El que cada vez conquistan más públicos con su talento y atractivas propuestas musicales.

Se trata de, por un lado, “Mamis del Flow”, compuesto por Karla Melo, Princesa Alba, Flor de Rap y Soulfía. Por el otro lado, “María María”, compuesto por Dunga, Pablito Pesadilla, Jordan y DJ Acres.

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación de artes escénicas Musicarte. Quienes buscan brindar ayuda social a los talentos ocultos de nuestro país, gestionando a través de la innovación y creatividad de proyectos musicales y artísticos. Con el fin de transformarnos en oportunidades que contribuyan al desarrollo de la industria creativa musical y artística de chile.

¿Cómo lo pasaron en Qué Dice Chile Prime?

“Lo pasé muy bien, me reí mucho con las respuestas de los dos equipos. Encuentro que este programa es muy entretenido porque acá trabaja el inconsciente, entonces te salen cosas que uno jamás se imaginaría. Por eso me gustó mucho lo que contestamos”, comenta Princesa Alba sobre su participación en el programa.

“Lo pasé increíble, no lo encontré difícil y por suerte me puse menos nerviosa que lo que creía que iba a estar. Es mi primera vez en un programa como éste, y aunque normalmente no veo tele, conocía el ‘Qué dice Chile’ y siempre había querido estar”, agrega la cantante de R&B, Soulfía.

“Lo pasé bien, fue entretenido. Yo soy reacio de ir a la tele, pero cuando me invitaron dije que sí porque me gusta pasarlo bien, disfrutar y hacer reír a la gente en su casa. Nunca había visto el programa, pero lo conocía porque recuerdo que una vez vi a mi mamá peleando con la tele mientras lo veía”, señala por su cuenta el cantante urbano Pablito Pesadilla.

“Estuvo muy bueno y muy entretenido. Es mi primera vez en un programa de concursos como éste, así que tenía entre nervios e incertidumbre por la invitación, pero lo pasé muy bien y se me hizo corto incluso”, señala DJ Acres, de la banda Movimiento Original.

“Me sentí muy cómodo en el programa. Acepté porque me pareció entretenido estar con mis amigos y compitiendo con mi polola. Aunque es complicado competir con ella, porque a ella le gusta ganar, es muy picada, quiere ganar hasta en el cachipún”, dice por su parte Dunga, de la banda La Combo Tortuga.

“Lo pasé regio en el programa, estuvo muy entretenido y yo estuve muy relajada. Pero no le crean nada de lo que él dice, está puro inventando”, le responde, riendo, Karla Melo.