Esta es la chiquilla que se habría besado con Cristián de la Fuente

La noticia de la semana en el mundo de la farándula ha sido el escándalo de Cristián de la Fuente, esto luego de que fuera grabado en un restaurante de México bien acaramelado con una chiquilla desconocida, con la que incluso se manda un apasionado beso.

Tras una serie de especulaciones, el propio actor salió a dar su versión de los hechos en un programa de la señal Telemundo. «Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video».

Siguiendo por esta línea, Cristián de la Fuente agregó: «Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad».

De todas formas, no muchos le creyeron sus disculpas y en los últimos días las redes sociales del polémico intérprete se han llenado de mensajes criticándolo, mientras que su esposa Angélica Castro solo ha recibido ánimo y hasta peticiones de que lo deje.

¿Quién es la desconocida mujer que besó a Cristián de la Fuente?

Pero había una persona que todavía se mantenía en el anonimato en este cahuín de tintes internacionales. Estamos hablando de la chiquilla a la que descubrieron besando a Cristián de la Fuente, y de quien no se sabía nada.

Resulta que a través de redes sociales, la influencer mexicana Chamonic3, es la que se dedicó a averiguar de quién se trataría la desconocida mujer, revelando quien sería supuestamente la chiquilla protagonista del video.

«Me cuentan que ella es la chava que se ve en el video con Cristián de la Fuente, se llama Monserrat, tiene 33 años, es mexicana. Me dicen que ese día del video (15 de septiembre) se conocieron y que desde ese día se seguían viendo y hablando, hasta ayer que salió el video. Que el fin de semana del 16 de septiembre se fueron a Valle de Bravo juntos» señaló.

Siguiendo por esta línea, agregó que «al parecer él está separado de su esposa. Yo solo soy el vínculo jajaja veremos, tiempo al tiempo. Cabe destacar que la chica borró su Facebook y su cuenta de IG es privada».