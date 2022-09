«De facilón pasó a facilona»: Naya Fácil pintó su auto rosado

Como ya te habíamos contado en otras ocasiones, Naya Fácil es más que activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo todo lo que hace en su día a día, además de sus divertidas anécdotas que sin duda no pasan desapercibidas.

Es por lo mismo que hace poquito la chiquilla le había mostrado a sus seguidores que finalmente logró comprar su autito, un modelo Ford de color negro. Aunque desde el principio estuvo media indecisa con la tonalidad y le pidió sugerencias a sus seguidores.

Y finalmente, durante la tarde de este jueves 8 de septiembre, es que Naya Fácil arregló su tocomocho de la forma que quería, pues a través de sus redes sociales, mostró que ahora es de un colorido rosado.

«De facilón paso a facilona 💓 la nae 💗👅👛🌸🎆🛍🎀 Enormemente agradecida de mis amigos @ficawrap por este fino trabajo que se mandaron 👏🏻» comenzó escribiendo la influencer para acompañar unos registros del resultado que dejó la técnica wrap, con la cual se puede cambiar el color, pero sin el pintado clásico.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó: «Sin duda los mejores 🔥 Cumplieron a mil mis expectativas 🙌😍✨».

Al poco tiempo de mostrar su nuevo auto rosado, la joven de 24 añitos recibió más de 187 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

«Te amamos Luli»; «Ahora todos sabremos que eres tú»; «A 3 km sabremos que viene la Naya»; «Para un inglés el peor día de su vida para Naya el mejor día de su vida»; «Con ese outfit te pareces a la Kenita de casado con hijos»; «Outfit Kena Larraín check»; «El auto de la Barbie» y «Tussimovil» es parte de lo que le escribieron a Naya Fácil.

Naya Fácil sacó su licencia

Hace un tiempo te contamos que la chiquilla andaba media bajoneada porque falló en su examen de conducir. «Estoy terrible bajoneada (…) yo me he esforzado caleta por esta hue.. Quizás ya, no sé, me equivoque, pero sé que señalice bien. ¿Pero es necesario hablar detrás mío hue..?».

Pero semanas después, Naya Fácil lo intentó de nuevo y si pudo sacar su licencia. «Oficialmente tengo mi licencia de conducir. ¡Párenme ahora poh’!», relató la influencer en un registro donde se le puede ver con el documento ya en la mano. Junto con esto, aseguró que «no es movida, es totalmente legal».

Además, en una historia afirmó que «Por fin voy a manejar tranquila (…) Esto es muy importante en mi vida, soy adulta gente».