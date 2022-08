Tuvo fe: Naya Fácil pudo sacar su licencia de conducir

Unos días atrás te contamos que Naya Fácil no lo estaba pasando muy bien, pues le contó a sus seguidores que había fallado en su examen para conseguir la licencia de conducir en el que había puesto tanto tiempo y estudio.

En ese momento, la chiquilla compartió una serie de registros asegurando que la habían tratado diferente que al resto de las personas que fue a dar la prueba. «Me hicieron reprobar el examen solo por ser yo, y el señor en el papel puso que yo no señalice, hue… señalice todo el camino, es lo que más hice».

«Estoy terrible bajoneada (…) yo me he esforzado caleta por esta hue.. Quizás ya, no sé, me equivoque, pero sé que señalice bien. ¿Pero es necesario hablar detrás mío hue..?», continuó en ese momento Naya Fácil.

Naya Fácil logró sacar su licencia de conducir

Pero finalmente, llegó el día de la revancha, pues este viernes volvió a probar su suerte con el examen. «Voy en camino a uno de los días más importantes de este año. Voy tiritando… voy como si fuera a graduarme o a recibir un título» escribió en sus historias.

Más tarde, Naya Fácil compartió un video más que feliz, dando a conocer que en su caso la segunda es la vencida y por fin le entregaron su licencia.

«Oficialmente tengo mi licencia de conducir. ¡Parenme ahora poh’!» relató la influencer en un registro donde se le puede ver con el documento ya en la mano. Junto con esto aseguró que «no es movida, es totalmente legal».

Además, en una historia afirmó que «Por fin voy a manejar tranquila (…) Esto es muy importante en mi vida, soy adulta gente».

Aunque la felicidad no le duró por mucho rato, ya que a solo minutos de haber conseguido la licencia, la joven de 24 años mostró que le habían chocado uno de los espejos de su querido Facilón. «Conchetu… me acaban de chocar el espejo (…) Venía para acá y el feo culi… No sé. Me cargan que anden apurados».

Frente a esto, Naya Fácil debió pedir ayuda a sus seguidores para conseguir a quien lo arreglara, ya que la persona ni siquiera se detuvo a ayudarla. «La media inauguración conchetum… Que rabia (…) Ojalá tenga un pésimo día».