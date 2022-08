«No sé quién tuvo la culpa»: Naya Fácil tras chocar con un Carabinero

«Me hicieron reprobar el examen solo por ser yo, y el señor en el papel puso que yo no señalice, hue… señalice todo el camino, es lo que más hice», comenzó señalando Naya Fácil en unos registros en sus historias.

Siguiendo por esta línea, agregó: «mi hermana escuchó que los señores hablaron contra mí. Que ‘ella no sé qué y hagámosle la ruta más larga’. Me da cualquier lata porque yo lo hago bien, no por ser de redes sociales se pueden aprovechar de eso».

Pero esto no es todo, ya que Naya Fácil afirmó que le hicieron hacer una ruta mucho más larga que al resto de las personas que también les tocó hacer el examen. «Solo por ser yo, porque lo escuchamos».

Naya Fácil y su racha de mala suerte

Ahora, según reportó Radio Activa, la mala suerte de la chiquilla continúa. Todo porque el pasado viernes, Naya Fácil contó que mientras conducía al dentista, chocó a un vehículo. Pero para sorpresa de la influencer, el conductor del auto, era nada menos que un Carabinero. Y recordemos que todo el incidente ocurrió, con la chiquilla sin tener su licencia de conducir.

Asimismo, Naya Fácil continuó relatando: «lo topé. El más perjudicado fue mi auto. El tipo se bajó súper alterado, ‘me chocaste, bla bla bla’ y yo (le dije) ‘cálmese, discúlpeme, sí tuve el error, quizás iba un poco apurada, perdón’, y ahí bajó los cambios, porque se bajó súper alterado, yo dije ‘va a bajar un fierro, me va a pegar’»

Luego de la incómoda interacción, el hombre le habría revelado que era un Carabinero, y procedió a cobrarle dinero por el topón. «Me está cobrando 45 lucas por ese toponcito. La verdad no sé si depositarle o no, porque el auto más perjudicado fue el mío y él se me cruzó. La verdad no sé quién tuvo la culpa», añadió la chiquilla.