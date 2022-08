Naya Fácil reprobó su examen de conducir: «Solo por ser yo»

Nada bien lo pasó Naya Fácil durante la jornada de este miércoles. Pues la chiquilla que estaba que feliz con la compra de su autito, el ‘Facilón’, y lo único que le faltaba para poder salir a usarlo a la calle como corresponde era su licencia de conducir.

Por lo mismo que la tarde de ayer fue a rendir su examen para conseguir el preciado documento, pero lamentablemente lo reprobó. Es por esto que a través de redes sociales se mandó un extenso descargo, acusando que había sido tratada diferente, solo por ser famosa, además de lanzarse con todo contra los examinadores.

«Me hicieron reprobar el examen solo por ser yo, y el señor en el papel puso que yo no señalice, hue… señalice todo el camino, es lo que más hice», comenzó señalando Naya Fácil en unos registros en sus historias.

Siguiendo por esta línea, agregó: «mi hermana escuchó que los señores hablaron contra mí. Que ‘ella no sé qué y hagámosle la ruta más larga’. Me da cualquier lata porque yo lo hago bien, no por ser de redes sociales se pueden aprovechar de eso».

Pero esto no es todo, ya que Naya Fácil afirmó que le hicieron hacer una ruta mucho más larga que al resto de las personas que también les tocó hacer el examen. «Solo por ser yo, porque lo escuchamos».

Naya Fácil y el trato en su examen

Junto con esto, la chiquilla escribió que «Que paja, me da cualquier rabia. No por ser de las redes sociales merezco un trato diferente, ni mejor, ni peor, soy igual a todos no más».

«Estoy terrible bajoneada (…) yo me he esforzado caleta por esta hue.. Quizás ya, no sé, me equivoque,, pero sé que señalice bien. ¿Pero es necesario hablar detrás mío hue..? Los señores no sabían que era mi hermana y escuchó todo» afirmó sobre reprobar el examen.

«Eso es lo que me da lata, que hablen detrás mío de forma intencional, como si uno no se fuera a dar cuenta» continuó Naya Fácil y agregó: «lo que me molestó no es reprobar, sino que hablen así de mí».

Posteriormente, subió otras historias al llegar a su casa en las que se notaba más tranquila e incluso se tomó para la chacota el tema. Pues en una escribió «Con la pura licencia de dios nomas mientras tramito la mía». Mientras que en otra agregó «cuando tengan un mal día, recuerden que yo reprobé en automático, IMAGÍNATE en automático».