Perla Ilich y su hipotiroidismo: «He batallado con el tema del peso»

A pesar de que ya no está en televisión, Perla Ilich sigue siendo una de las famosas más populares en redes sociales, donde no tiene problemas en compartir registros de su día a día. Junto con esto la chiquilla ha sido abierta al momento de hablar de su lucha con el hipotiroidismo y el peso.

Es en este contexto que, invitada a Síganme los Buenos de Julio César Rodríguez, se refirió a un cruel comentario que recibió hace unos días. «Es solo un saludo, no es para tanto. Gorda kl fea wn, un puro saludo nomás y te enojai, chancha kl. Para cuándo la dieta» le envió una persona a través de WhatsApp.

Frente a esto, Perla Ilich señaló que «Trabajo en el tema de las rifas, y ese día una persona me pidió un saludo. Le mandé un audio de voz, diciéndole que estaba trabajando, que me diera un segundo. No pasaron ni dos minutos y me manda eso. Fue bien fuerte, me sentí mal».

Posteriormente, habló sobre cómo es vivir con el hipotiroidismo. «Juega de una manera increíble con tu cuerpo, corazón, la estabilidad emocional, con el peso, tu sueño, es como un torbellino en tu cuerpo».

«Tomo una pastilla, la Eutirox, que te regula la hormona. Puedo tomar un vaso de agua y engordo, y a otras les pasa que bajan de peso increíble. He batallado con el tema del peso» continuó Perla Ilich.

Perla Ilich y el hipotiroidismo

La ex El Discípulo del Chef fue diagnosticada de la enfermedad hace dos años, al igual que su madre, quien la padece hace 10 años. «Se puede tratar, es cierto, pero hay días en que me levanto con ánimo de nada. Eso te genera la ansiedad de comer, pero hay otros días en que puede estar bastante bien».

«Hay veces que hago una dieta y puedo estar muy delgada, y en otros momentos la dieta no me sirve. Uno está en la inestabilidad» cerró.