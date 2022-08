Cecilia Bolocco se confiesa sobre las adicciones que dejó de lado

Recientemente, te contamos que Cecilia Bolocco no lo pasó muy bien, ya que padeció de un cuadro más o menos complicado de Covid-19, lo que le impidió asistir a la inauguración de su nueva fundación. Es en este contexto que decidió comenzar con un cambio radical en su estilo de vida.

A través de sus típicas transmisiones en vivo por Instagram, la ex Miss Universo confesó que está llevando una serie de cambios en su rutina diaria, relatando las adicciones que dejó de lado, además de la total transformación de su dieta, la cual está implementando hace solo algunas semanas.

El cambio de vida de Cecilia Bolocco

De acuerdo a lo señalado por Radio Concierto, Cecilia Bolocco comenzó hablando de la convalecencia que pasó tras contagiarse de la enfermedad respiratoria. «Fíjense que he estado saludable. Tengo que decirles que he visto un gran cambio».

Siguiendo por esta línea, se refirió a los grandes cambios que ha hecho en su vida diaria. «Llevo más de tres semanas sin fumar nada, he tomado estas últimas tres o cuatro semanas unas cuatro tazas de café. Lo vegano empezó hace como dos semanas y el gluten».

«Pepito pensó que yo no iba a ser capaz, pensó que yo no iba a ser capaz. Él no ha hecho ningún cambio, se come su bistoco, se fuma su cigarro, una copa de vino y con justa razón, si es muy entretenido, pero yo hice el cambio» siguió Cecilia Bolocco.

Junto con esta línea, la rubia fue enfática en mencionar que «el cambio empieza aquí en la cabeza, porque no es que no pueda fumar, no es que no pueda comer proteína animal, es que no quiero caer ahí de nuevo. He tenido suerte, porque todos los días digo ‘no quiero'».

«He tenido mucho cambio, pero estoy feliz», afirmó Bolocco. «¿Saben qué? Despierto con más energía, despierto rápido, fácil, liviana» cerró su mensaje.