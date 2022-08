¿Palo? Marité Matus sorprende con reflexión en redes sociales

Sin duda que Marité Matus se ha convertido en una de las influencers que ha ganado más popularidad en nuestro país, pues a través de Instagram ya acumula más de 717 mil seguidores, a los que siempre está encantado con postales de sus viajes y sentidos mensajes.

Es en este contexto que recientemente la famosilla compartió una especial reflexión que sin duda dejó la grande entre sus seguidores, pues muchos pensaron que podía estar vinculada ni más ni menos que a su exesposo Arturo Vidal.

Resulta que aunque la relación de Marité Matus con el futbolista terminó hace varios años y actualmente la chiquilla está más que feliz con Camilo Huerta, son muchos los que todavía piensan que queda algo entre ambos.

El mensaje de Marité Matus

Resulta que por medio de sus historias en la red social, la influencer subió una postal que tenía un particular mensaje. «Aprendí que ser feliz es valorar lo que tengo, que la confianza no se da, se gana y que amigo no es cualquiera, sino quien lo demuestra».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que en posteriores publicaciones, Marité Matus aprovechó de precisar en el significado de su signo zodiacal, Aries: «Ella es determinada, sabe bien lo que quiere. Se irrita fácilmente así que ni intentes decirle que es correcto y que no».

Cerrando el mensaje, sumó: «Siempre da de qué hablar. ¿Quién puede estar a salvo de esta mujer? Que todo lo que quiere lo consigue. Ella sabe un día estará en el lugar que merece».

Se debe mencionar que la relación de las palabras de Marité Matus con Arturo Vidal no está confirmada. De hecho, en meses pasados se habló de un distanciamiento entre ambos, pero hace poco ella viajó a Brasil con sus hijos, quienes se reencontraron con el King, dejando atrás los rumores de una enemistad entre los padres separados.