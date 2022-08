Kathy Orellana comparte mensaje tras terapia: «Gracias por todo su cariño»

Hace unos días te contamos que Kathy Orellana comenzó con un cambio en su vida, luego de pasar por una serie de complicados momentos que dejó más que claros en su cuenta de Instagram y que tenían más que preocupados a sus seguidores.

Resulta que a través de redes sociales, comentó que está en rehabilitación, y sorprendió al agradecer a Daniel Fuenzalida, quien fue el que la ayudó a conseguir tratamiento con su centro Contradicción.

«Buenos días, bellezas, viajando a mis terapias a Santiago y trabajando. Gracias a todos por las buenas vibras. Lo que no me mata me hace más fuerte. Gracias a un grande por tremenda gestión, Daniel Fuenzalida» señaló Kathy Orellana junto a una postal de su emprendimiento.

Es en este contexto que nuestros amigos de Radio Activa conversaron con el locutor para preguntarle por la ayuda. «Mi consejo para Kathy fue que esto es una enfermedad, y que uno no tiene que tener miedo de pedir ayuda. Le dije que tiene un tremendo potencial como artista, como mujer y como emprendedora, por lo que no puede tirar todo por la borda por esta condición. Tiene que creer en ella».

«Yo creo que le irá bien. Tiene la capacidad de jugársela por un tratamiento. Nosotros tenemos toda la red de apoyo para ayudarla» continuó.

El mensaje de Kathy Orellana

Frente a esto que ya pasados unos días desde que comenzó con el tratamiento, Kathy Orellana compartió unos registros en sus historias, donde se le puede ver mucho mejor.

«Hola, ya de regreso a Rancagua después de mis terapias, vine hacer unos trámites que tenía, estoy contestando el Detox, todos los inhibidores, los laxantes a precio rebajado» comenzó señalando en uno de los registros.

Siguiendo por esta línea, Kathy Orellana aprovechó de agradecer el cariño del público y sus seguidores durante estos complicados momentos. «Bendiciones y muchas gracias por todo su cariño, gracias, gracias, bendiciones».