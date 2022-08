Luis Jara en De tú a tú: «Las redes sociales fueron brutales conmigo»

Este domingo se emite un nuevo capítulo de De tú a tú, donde Martín Cárcamo conversará con Luis Jara, quien se encuentra viviendo en Miami. El cantante realizará un repaso por sus casi 40 años de carrera musical, recordando las penurias económicas en que se vio cuando su padre murió de cáncer dejándolo con una gran deuda.

«Mi papá me dejó un reloj Citizen y millones de pesos de deuda. Fueron 28 millones el año 92, una fortuna, impagable. Yo tenía 26 años, no tenía un peso y no sabía de dónde sacar. Estaba abrumado, pasando un muy mal momento, y era muy chico para asumir esa responsabilidad. Imagínate que yo mantenía mi casa desde los 16 años», contará.

Es entonces cuando acudió a un amigo televisivo que le dio una mano. “A mí me prestó plata hasta Camiroaga”, confesará. “Fui a su casa, él vivía en Comandante Malbec con el Kiwi y con Bibiano Castelló. Me hizo un cheque, después yo vendí mi casa en El Quisco con todo adentro y con eso aplaqué un poco las deudas, y le devolví la plata”, señalará.

Además, contará la historia de la grabación de su mayor éxito, “Mañana”, compuesta por Daniel Guerrero. “Estuve cerca de agarrarme a combos con él”, dirá, contando que todo partió cuando le mostró al ex La Sociedad un disco que recién había grabado, con gran esfuerzo, en EE.UU.

“Se lo mostré en un carrete en su estudio como a las 3 de la mañana. Y me dice: ‘Éste es un disco de mierda’. Lo enfrenté, me empecé a calentar, él también. Le dije ‘Si eres tan buen compositor, ¿por qué no me hiciste una canción buena en vez de llenarte la boca con el trabajo de los demás?’. De repente él abre un cajón de su estudio, saca un CD y pone la canción ‘Mañana’, cantada por el solista del grupo La Junta (los que cantaban ‘Chileno de corazón’). ‘Ésta sí es una canción’, me dice”.

Acto seguido, Jara contará que, en un impulso, decidió grabar esa canción para mejorar su disco, invirtiendo dinero que no tenía. “Saqué la plata de la línea de crédito, se la pasé y le dije ‘Toma. Grabémosla mañana’. Fuimos al estudio a grabar y no nos hablábamos. Fue un acto de soberbia de los dos”, narrará. Cuando un tiempo después la canción se vuelve un gran éxito, se juntaron a jugar tenis con Guerrero, y éste le dijo: “¿Viste que te di un número 1?”.

“Se lo tuve que reconocer. Fue una génesis de un gran éxito, una gran canción, una gran amistad y una gran pelea”, concluirá Jara.

Luis Jara y su relación con las redes sociales

El cantante además hará un repaso de su extenso paso por Mega, donde se consolidó como animador del matinal “Mucho gusto”, siendo muy reconocido por su labor, pero también siendo objeto de mucho bullying por su forma de ser.

“Las redes sociales fueron brutales conmigo”, señalará Luis Jara, agregando que es así como decidió tomarse una pausa televisiva, ofreciéndole a Mega salir de la tele. El canal entonces le propuso que saliera de pantalla por siete meses y después regresara. “La Silvana me dijo que administrara esos siete meses porque es un regalo en este momento de mi vida. Y es increíble pero no supe qué hacer con mi tiempo libre”, contará.

En su confusión, viajó a Miami solo, para reencontrarse consigo mismo. “Y en cuatro días me aparecieron todos los demonios. Tus miedos, tus culpas, las trancas. Estuve cuatro noches con insomnio, cuatro noches llorando y cuatro noches prácticamente sin comer. Hasta que un día me desperté con un afán: ser libre (…) Hoy sé estar solo, y es espectacular”, contará.

Finalmente, firmó su finiquito con Mega el 31 de diciembre, en muy buenos términos. “Bajé al auto, la Silvana me pregunta cómo estoy. Y me cayeron mis lágrimas. Cerré un ciclo en la mejor manera en que alguien lo puede cerrar, lleno de abrazos, en paz, tranquilo. Y si no estoy en la tele el país sigue, mis hijos crecen, no pasa nada, no le pasa nada al país, a nadie. Al único que le importa es a esta persona, a mí”, dirá.