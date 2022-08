Karen Bejarano sin filtro en redes sociales: «Inmune a gente venenosa»

Por estos días Karen Bejarano está participando en la nueva temporada de El Discípulo del Chef, desde donde ha compartido con su más de millón de seguidores en Instagram, varios detalles de las grabaciones del espacio y con quiénes ha formado amistad en el equipo rojo.

Junto a esto, el viernes recién pasado, la cantante participó de Podemos Hablar, donde se refirió a lo mal que lo pasó con su familia tras la filtración de sus fotos íntimas, además la mala onda con Daniela Aránguiz en la temporada pasada del programa de cocina de CHV.

Y ahora, Karen Bejarano vuelve a dejar la grande, luego de compartir un fuerte mensaje en Instagram, en el que a pesar de que no da nombres, si deja más que claro que va dirigido a una persona en particular.

El mensaje sin filtro de Karen Bejarano

«Me he dado cuenta hace un tiempo que existe gente mala, pero muy mala. He tenido que toparme con esa clase de gente más de una vez en la vida» comenzó escribiendo en sus historias, de acuerdo a lo señalado por radio Pudahuel.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «ya los reconozco cuando aparecen con su carita de inocentes y en realidad son lobos con piel de oveja».

«Como son cobardes y no son capaces de decir las cosas de frente, prefieren lanzar veneno en el anonimato… o sea, nada más bajo que eso» continuó con su descargo Karen Bejarano.

Es tras esto que la chiquilla pasó a referirse directamente a una persona en particular. «Cariño, no me intimidas en lo absoluto! Sé perfectamente quién soy, y las personas que me conocen y me rodean también lo saben».

«Así que te daré un consejo, lanza tu veneno en otra dirección, porque soy absolutamente inmune a gente venenosa que no sabe mirarse por dentro y prefieren tratar de dañar a otros antes que repararse» cerró.