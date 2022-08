Fran Undurraga saca suspiros con postal a potope: «Se me perdió la tanga»

Como te hemos contado durante los últimos días, Fran Undurraga anda disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos y el Caribe, arrancando del frío que se vive en nuestro país por estas fechas y aprovechando el verano del hemisferio norte.

Por lo mismo que la modelo ha aprovechado de compartir varias fotitos y registros de lo que han sido estos días gozando de las paradisíacas playas, dejando sin aliento a sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

Es en contexto que recientemente subió una postal en la que se luce desde el mar de la Bahamas, pero el detalle que llenó de aplausos a Fran Undurraga, es que la chiquilla posó solo con la parte de arriba de su bikini, contando la divertida historia de la pieza que faltaba.

«Se me perdió la tanga! (Y no es chiste) mediante maniobra de rescate logre salir del agua sin que nadie se diera cuenta de que estaba a “potope”» escribió la ex chica reality para acompañar el registro en el que luce su figura con un bikini blanco.

Al poco tiempo de subir la publicación, Fran Undurraga recibió más de 22 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos.

«Increíblemente bella insuperable»; «Muy hermosa»; «Eres una princesa»; «Que belleza Fran, pareces una sirena en el mar!»; «Sin más que agregar a potope»; «Que Bonita estás»; «Maravillosa»; «Impresionante una belleza» y «Cosita mas linda eres una delicia» es parte de lo que le escribieron.

Las osadas postales de Fran Undurraga

Hay que mencionar que esta no es la única foto coqueta que se ha mandado Fran Undurraga por estos días, pues previo a su registro a potope, la chiquilla encantó con un post en el que lucía su figura frente al mar.

Mientras que días atrás, sacó aplausos, luego de subir unos registros desde las Bahamas en los que se luce en bikini, acompañada de unos exóticos animales.

«Tour por las islitas de Bahamas, se los recomiendo a full. Es un tour que te lleva a conocer la isla de las iguanas, a nadar con tiburones (que no están en cautiverio) son súper mancitos y tiernos, Pig island 🐷, unas grutas maravillosas llenas de peces de colores y un banco de arena de aguas cristalinas» escribió junto a los registros.