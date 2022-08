Antonella Ríos impacta con osada fotito en lencería

Sin duda que Antonella Ríos es una de las famosas nacionales más populares en redes sociales. Pues solo en Instagram ya supera los 1.2 millones de seguidores, a los que encanta con destapadas postales en las que deja casi nada a la imaginación.

Así es como ocurrió hace unas horas, luego de que sacara suspiros al compartir una nueva postal de una osada sesión de fotos que se mandó. En la que se luce posando con un coqueto conjunto de lencería negro y unas largas bucaneras de taco alto.

«No caption needed (no se necesita captura)», escribió Antonella Ríos para acompañar el picarón registro que en cosa de minutos recibió más de 43 mil me gusta y cientos de mensajes en los que no dudaron en piropearla por lo regia que se mantiene a sus 48 añitos recién cumplidos.

Algunos de los comentarios que recibió la actriz dicen. «Diosaaaaa»; «Exquisita única en tu tiempo»; «Eres fabulosa Anto querida»; «Una hermosura de mujer»; «Como el vinoto»; «Estoy sin palabras»; «Q mujer más espectacular»; «Pura belleza Antonella»; «Devuélvase que se pasó»; «Sin palabras, me desmayé»; «La mejor foto» y «Bombon de mujer».

Antonella Ríos molesta por el uso de su imagen

Unos días atrás, te contamos que Antonella Ríos terminó indignada luego de que una cuenta de TikTok ocupara un video suyo en el que se da entender que va por la opción Apruebo de cara al plebiscito. Registro que se tomó sin su autorización y que en realidad tienen relación con el estallido social de 2019.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen» partió su desahogo.

Además, Antonella Ríos señaló que «Video hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro».