¡Ándate cabrito! Antonella Ríos eleva la temperatura con video de impacto

Antonella Ríos tiene más de 1.2 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram, donde sin duda que deja sin palabras a su público, gracias a las picaronas postales que suele publicar y que la llenan de piropos por lo regia que se mantiene.

Es de esta forma que recientemente la chiquilla dejó la grande, luego de compartir un coqueto video en blanco y negro, donde se luce posando con un pequeño y ajustado bikini, mientras de fondo suena la canción de Bad Bunny ‘Neverita’.

Para acompañar el registro, Antonella Ríos, simplemente escribió el nombre del tema, recibiendo al poco tiempo más de 34 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, los que no podían más con lo guapa que se ve mostrando la coqueta tenida.

«Bella hermosa»; «Ufffff me mataste»; «sin palabras»; «Que linda estás»; «Que cuerpazo»; «Estás como el vino»; «Mamasita linda»; «Hermosa»; «quisiera verme así a mis 40 años»; «Eres mi amor platónico»; «Bombona»; «Te pasaste»; «Diosa»; «De otro mundo angelito» y «Estás como quieres» es parte de lo que le escribieron.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Antonella Ríos deja sin palabras a sus fanáticos, pues la actriz está acostumbrada a compartir registros de alto calibre, los que son solo un ejemplo de lo que comparte en su cuenta de UnLok.

La molestia de Antonella Ríos

Solo unos días atrás, te contamos que Antonella Ríos terminó indignada luego de que una cuenta de TikTok ocupara un video suyo en el que se da entender que va por la opción Apruebo de cara al plebiscito. Registro que se tomó sin su autorización y que en realidad tienen relación con el estallido social de 2019.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen» partió su desahogo.

Además, Antonella Ríos señaló que «Video hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro».