¡Te pasaste! Gissella Gallardo deslumbra con postal del recuerdo en bikini

Sin duda que todos nos hemos dado cuenta del frío que azota a gran parte del país, que nos hace andar más abrigados que hijo único y solo recordando el sol y las vacaciones. Tal es el caso de Gissella Gallardo, quien ya espera la llegada del verano.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 311 mil seguidores, a los que encantó al compartir una coqueta postal disfrutando del verano y de la playa, luciéndose mientras posa en bikini.

«Una de las cosas q me da vida, sol y playa 🫶♥️ #necesitoveranourgente» es parte de lo que escribió Gissella Gallardo para acompañar la postal del recuerdo.

En cosa de horas, la ex de Mauricio Pinilla acumuló más de tres mil me gusta y decenas de comentarios que no dudaron en piropearla por lo regia que luce, además de encontrarle toda la razón al extrañar también las temperaturas cálidas.

«Te ves muy linda con tu hermoso traje de baño»; «Sin palabras hermosa y bella mujer perfecta»; «que llegue pronto el verano es Justo y necesario»; «Una hermosa sirena»; «Cuando un onlyfans gisse»; «Hermosa como siempre»; «Te ves hermosa» y «Bella como siempre» es parte de lo que le escribieron a Gissella Gallardo.

El reencuentro de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

Hace unos días te contamos que a meses de confirmar su separación, Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo se reencontraron en un particular evento familiar.

Resulta que durante el fin de semana, la hermana del rostro de TVN estaba celebrando su cumpleaños, por lo que se mandó una fiesta para sus seres queridos, donde aparte del chiquillo, también se encontraba presente su ex cuñada.

Aunque ni Mauricio, ni Gissella compartieron fotitos juntos, cada uno por su lado subió registros del evento, dando a entender que al menos se vieron las caras en algún momento.