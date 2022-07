Steffi Méndez sin filtro sobre funa a Camila Recabarren: «Le encanta el web…»

Por estos días, Camila Recabarren está en el centro de la polémica, esto a raíz de una funa que surgió durante el fin de semana, en la que una chilena residente en Estados Unidos, subió un video acusándola de no pagar el arriendo.

«No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pago agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente» es parte de lo que señaló Daniela López para acompañar el registro.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras los dichos de la mujer, salió al baile, Jacqueline Adaros, madre de Camila Recabarren, recurrió a sus redes sociales para compartir un particular mensaje con relación al tema. «Nuevamente, digo el karma existe. Como hace tanto daño y se hace daño a ella» expresó en sus historias.

Y ahora gente externa al tema está saliendo a dar su opinión, pues durante la tarde de este lunes, Steffi Méndez se mandó una transmisión en vivo junto a su hermano Leo Méndez Jr, donde no se guardó nada al momento de hablar de la situación.

Steffi Méndez sobre Camila Recabarren

«¿Qué se puede esperar de una persona que se ha mandado otras cagás anteriores en televisión? Una mujer que no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua. Con eso hay hartas consecuencias po’ we…», comenzó diciendo Steffi Méndez.

De la misma forma, la influencer continuó señalando «mira, al final ella misma se disparó en el pie y se revela tal cual como ella es (…) Sabiendo que se encuentra en un país como Chile, como Chile es; le encanta el web… a esa mujer», agregó.

«¿Por qué la mala onda con ella?», continuó en tono burlesco la hija de DJ Méndez. Igualmente, siguió diciendo «yo no tengo ninguna mala onda, solo digo lo que opino y eso no es ser mala onda, eso es ser sincera», contestó Steffi Méndez de forma enfática.

Para finalizar, según el registro rescatado por el perfil de Instagram biitchpostingcl, la influencer se mofó de la polémica denuncia pública a Camila Recabarren.

«(Se arrancó) Oh… hizo el perrito muerto con el arriendo. 3,2,1 ¡Corre!», remató entre risas antes de leer a una internauta, que recordó la «funa» que decía que la ex Miss Chile se drogaba. «Ahí yo no me voy a meter a opinar», cerró Steffi Méndez.