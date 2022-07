«Ni ahí con los domésticos»: Naya Fácil habla sin filtro sobre las encerronas

Desde que recibió a su querido auto, el Facilón, Naya Fácil ha estado más que chocha mostrando todas sus aventuras con el vehículo. Es más, hace solo unos días le llegaron varias críticas, luego de que saliera a manejar sin tener licencia de conducir.

Frente a esta situación, la chiquilla le aseguró a sus seguidores que efectivamente aún no tiene el permiso, pero que ya ha tomado varios cursos de manejo y leído los libros necesarios, es más, está esperando una fecha para poder dar el examen.

Ya dejando de lado esta situación, Naya Fácil no para de publicar de todo sobre su autito. Así es como ocurrió recientemente, luego de que una usuaria le comentara que se subía con temor a su auto junto a sus retoños por miedo a las encerronas. Preguntándole qué es lo que ella haría en esta situación, frente a lo cual no dudó en responder con todo.

Naya Fácil y su reacción a las encerronas

«Desde que comencé a salir en mi auto, esta es una de las preguntas que más me hacen. Me dicen: ‘Naya, tu andas así nomás, no tienes miedo, siempre publicas dónde andas’, y todo el tema» comenzó diciendo la chiquilla en sus historias de Instagram.

Tras esto, la influencer aclaró lo que más sabe hacer ella en ese tipo de casos. «Lo que más sé, es acelerar. Y si a mí, ni Dios lo quiera, me llegara a pasar algo así, que me lleguen a hacer algo, quién sea, yo acelero», añadió Naya Fácil aclaró que en ese momento no pensará nada, sin importar la integridad de su agresor ni el estado de su auto.

Asimismo, la influencer siguió contestando a la pregunta de su seguidora. «No voy a dejar que nadie me pase a llevar, porque a los locos hay que exterminarlos así. Más le vale a que ninguno se le ocurra, ni se me atraviese en el camino, porque a mí lo que me cuesta es frenar», advirtió, además de decirle a sus seguidoras que no tengan miedo.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la chiquilla recalcó que no le importa las consecuencias que sufra su auto. «Yo llego hasta 220 (kilometros por hora). Si los tengo que pasar (por) encima lo hago, ni ahí con los domésticos» cerró.