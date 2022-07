Naya Fácil comparte sus aventuras arriba del Facilón: «Le dije lléneme»

Hace solo unas semanas te contamos que Naya Fácil recibió su esperado auto nuevecito de paquete. La chiquilla estaba más feliz que nunca, por lo que no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales con un mensaje por esta compra.

«Miren con qué me encuentro acá, con el Facilón, mi nuevo autito. Se los voy a mostrar, aquí voy a andar yo, ahora, como alcaldesa» es parte de lo que escribió la influencer para acompañar el registro donde se le puede ver subiéndose al vehículo.

Aunque tras este momento de alegría, Naya Fácil no lo ha pasado muy bien, pues poquito tiempo atrás, confirmó que terminó la relación que mantenía con un desconocido chiquillo, a raíz de los problemas que su uso de las redes sociales causó con su pinche.

Por lo mismo, que para subir el ánimo tras el lamentable quiebre, la chiquilla decidió salir a pasear en su tocomocho, esto a pesar de que aún no cuenta con su licencia para conducir.

Naya Fácil y su paseo en auto

«Vamos a vivir una aventura» y «nos fuimos con el facilón» comenzó señalando Naya Fácil en los videos que subió en sus historias de Instagram, donde se le podía ver recorrer las calles de Macul en búsqueda de un lavado automático para el autito.

Más tarde, preocupó a sus fans al revelar que aún no sabía como doblar en un semáforo. «Que peligroso que andes manejando sin tener esos conocimientos Nayita», fue un mensaje que compartió la influencer asumiendo la culpa; sin embargo, aseguró que ya ha salido a manejar en diez ocasiones y que ya maneja mejor.

«Tengo que aprender x (por) las mías. Nunca tuve familia con auto de chica, primera vez que estoy conociendo esto y tengo que hacer practicando», añadió.

Por otra parte, se pudo dar un divertido momento al acercarse a una bomba de bencina, ya que aseguró que no sabía como funcionar en estos casos. «Chiquillos, voy a cargar bencina por primera vez no sé como se hace. Le dije lléneme», lanzó Naya Fácil para rematar entre risas con un «y me llenó».

Pero tras estar un rato leseando y hasta bacilando un taco, Naya Fácil aclaró por qué está saliendo a manejar sin licencia de conducir, a raíz de todas las críticas que le llegaron.

Señaló que ha finalizado dos cursos en distintas escuelas de conducción, y que le han enseñado a manejar nueve personas. «Estoy en proceso de sacar la hora para la licencia y realizar mi prueba. Lo más probable dentro de estos días. Ojalá que me vaya bien», remató por medio de la red social.