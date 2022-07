Marlen Olivari saca suspiros con registros de su línea de ropa en bikini

En los últimos días, Marlen Olivari ha estado de vacaciones por Europa en compañía de su familia, desde donde ha compartido todo tipo de registros disfrutando del verano y de las maravillosas vistas históricas del viejo continente.

Pero entre subir videos con su retoño y mostrar los distintos países que han visitado. La ex candidata a alcaldesa de Viña del Mar, dejó la grande al promocionar las nuevas camisas que está vendiendo en su página web oficial.

Resulta que Marlen Olivari tiene disponible una nueva colección de ropa de lino 100% italiano tanto para hombres como mujeres. Pero sin duda lo que más llamó la atención es que la chiquilla deslumbró posando con un pequeño bikini negro.

«Desde mañana está disponible la compra online en marlenolivari.cl, toda la ropa de esta colección es unisex. Lino 100% italiano tallas únicas y muy amplias y cómodas que quedan bien a todos» escribió para acompañar el video donde modela la ropa.

A pesar de que a muchos les encantaron las nuevas camisas que aparece luciendo Marlen Olivari, la mayoría de los comentarios eran sobre lo regia que se ve en bikini, sacando aplausos por su trabajada figura.

«Quede viendo doble»; «Te ves divina»; «hermosa sirena»; «Que regiaaaaa bella»; «Que linda te ves»; «simplemente regia regia te pasaste»; «Como el vino»; «Que chica más mina»; «Que estupenda»; «Que estupenda»; «Marlencita lo q menos mire fue su blusa»; «Que estupenda esta mujer» y «Mansa woman» es parte de lo que le escribieron.

Marlen Olivari y su paso por El Discípulo del Chef

Hay que recordar que la última participación de Marlen Olivari en TV fue en El Discípulo del Chef, donde lo que más llamó la atención es su revelación de los pesados comentarios que recibe en redes sociales por su peso.

«Yo también soy una gordita. No has visto que en las redes sociales me dicen guatona tal por cual» es parte de lo que contó mientras conversaba con sus compañeros de equipo. Frente a lo que Rodrigo Villegas le señaló: «¿En serio? Pero le haces caso a las redes sociales, no tienen idea».